Mangiate una dieta a basso contenuto di carboidrati basata sulla carne? Si rischia di ingrassare in seguito, secondo uno studio

Se volete che la vostra dieta a basso contenuto di carboidrati vi aiuti a perdere peso e a mantenerlo, considerate la qualità del cibo che mangiate, secondo una nuova ricerca che ha messo a confronto cinque tipi di diete a basso contenuto di carboidrati.

Le persone che hanno seguito una dieta a basso contenuto di carboidrati non sana e basata sulla carne sono aumentate di peso nel corso del tempo rispetto a quelle che hanno seguito una versione più sana e basata sui vegetali, ha rilevato lo studio.

"Quando le persone consumano diete che enfatizzano i carboidrati provenienti da cereali integrali, oli vegetali sani non tropicali e proteine vegetali, hanno maggiori possibilità di tenere a bada l'aumento di peso in eccesso", ha dichiarato l'autore senior dello studio, il dottor Qi Sun, professore associato di nutrizione ed epidemiologia presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston.

Lo studio ha confrontato una dieta generale a basso contenuto di carboidrati con una dieta che utilizzava principalmente proteine e grassi animali; una seconda dieta che si concentrava su proteine e grassi di origine vegetale; una dieta sana a basso contenuto di carboidrati che si concentrava sul consumo di meno carboidrati raffinati, più proteine vegetali e grassi sani come l'olio d'oliva; infine, un piano alimentare non sano definito come uno che includeva grassi non sani, più proteine animali e cereali raffinati.

"A mia conoscenza, l'esame degli effetti sulla perdita di peso duratura di diverse varianti a basso contenuto di carboidrati è una novità", ha dichiarato il dottor David Katz, specialista in medicina preventiva e dello stile di vita che ha fondato l'associazione no-profit True Health Initiative, una coalizione globale di esperti dedicata alla medicina dello stile di vita basata sull'evidenza. Non è stato coinvolto nella ricerca.

Tutte le diete hanno ridotto i carboidrati a circa il 38-40% dell'apporto calorico giornaliero. Tuttavia, le persone che seguivano una dieta malsana a base di carboidrati, ricca di proteine e grassi animali, aumentavano di peso a lungo termine rispetto a quelle che si concentravano su un'assunzione maggiore di frutta, cereali integrali e verdure non amidacee e su un'assunzione minore di latticini, carne rossa e lavorata, bevande zuccherate, dolci e dessert.

Coloro che hanno adottato una dieta povera di carboidrati come strategia principale hanno guadagnato, in media, circa 2,3 kg in 4 anni", ha dichiarato il primo autore Binkai Liu, assistente di ricerca presso il dipartimento di nutrizione della Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"Coloro che hanno adottato una dieta sana a basso contenuto di carboidrati come strategia primaria hanno perso, in media, circa 2,2 kg, per una differenza media netta tra i due gruppi di 10 kg", ha detto via e-mail.

Studi ampi e di alta qualità

Lo studio, pubblicato mercoledì sulla rivista JAMA Network Open, ha esaminato i dati di oltre 67.000 persone che hanno partecipato a tre studi longitudinali consolidati: il Nurses' Health Study, condotto tra il 1986 e il 2010, il Nurses' Health Study II, condotto tra il 1991 e il 2015, e l'Health Professionals Follow-up Study, condotto tra il 1986 e il 2018.

"Naturalmente si tratta di studi osservazionali, non progettati per stabilire cause ed effetti; piuttosto, rivelano associazioni", ha detto Katz. "Tuttavia, quando le associazioni osservate sono potenti, dose-reattive, difficili da spiegare e legate a meccanismi plausibili, a volte si può dedurre la causa-effetto".

Tutti i partecipanti ai tre studi erano sani, di età inferiore ai 65 anni e non avevano condizioni croniche preesistenti. La perdita o l'aumento di peso sono stati autodichiarati a intervalli di quattro anni.

Le diete a basso contenuto di carboidrati che enfatizzavano "macronutrienti di alta qualità provenienti da alimenti sani a base vegetale" erano associate a un minore aumento di peso, ha osservato lo studio, mentre le diete a basso contenuto di carboidrati che "enfatizzavano proteine e grassi di origine animale o carboidrati raffinati erano associate a un maggiore aumento di peso". Le associazioni erano più evidenti tra le persone più giovani, più pesanti e meno attive, secondo lo studio.

Il risultato è che, nell'arco di 4 anni, la semplice adozione di una dieta "a basso contenuto di carboidrati" in generale non è stata associata a una perdita di peso duratura tra coloro che cercavano di perdere peso, mentre l'adozione di una dieta a base vegetale e/o a basso contenuto di carboidrati di alta qualità è stata associata a una perdita di peso duratura", ha dichiarato Katz in una e-mail.

Sebbene lo studio si sia concentrato sull'alimentazione a basso contenuto di carboidrati, l'importanza della qualità degli alimenti è fondamentale in qualsiasi dieta, ha dichiarato Sun, che è anche direttore del Nutritional Biomarker Laboratory della Harvard T.H. Chan School of Public Health.

"È sempre saggio scegliere una dieta (che) enfatizzi la frutta fresca e le verdure non amidacee, i cereali integrali, le noci, i legumi, l'olio d'oliva e altri oli vegetali, il caffè, il tè o semplicemente l'acqua, il modesto vino rosso se si beve, il basso contenuto di sodio e altri ingredienti sani", ha detto Sun.

Fonte: edition.cnn.com