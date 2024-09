Manchin rifiuta di sostenere Harris a causa della sua promessa di erodere il filibustero per cementare i diritti all'aborto, esprimendo delusione: "Sconfitta di lei".

Il senatore della Virginia Occidentale, noto per la sua decisa difesa della potente strategia di ostruzionismo al Senato, ha confessato a CNN martedì che non appoggerà la sua candidatura presidenziale - nonostante avesse lasciato intendere poco tempo fa di essere pronto a farlo.

"Delusione," ha commentato Manchin, che si ritirerà alla fine dell'anno, nel Capitolio. "Lei sa che il filibuster è il Santo Graal della democrazia. È l'unico fattore che ci tiene impegnati nel dialogo e nel lavoro congiunto. Se lo elimina, allora la Camera con gli steroidi diventa la nostra realtà."

Adesso che Harris ha promesso di smantellare il filibuster per questa questione, Manchin ha confermato che non la appoggerà per la presidenza.

"Non succederà," ha affermato. "Penso che potrebbe potenzialmente smantellare il nostro paese, e il mio paese è più importante per me di qualsiasi individuo o ideologia. ... Penso che sia la decisione più dannosa."

Le dichiarazioni di Manchin sono seguite a quelle di Harris a Wisconsin Public Radio questa settimana, in cui ha detto: "Dovremmo abolire il filibuster per Roe."

Implementando questo cambiamento, la soglia di voto scenderebbe da 60 a una semplice maggioranza di 51, consentendo di avanzare leggi per tutelare i diritti all'aborto.

I sostenitori del filibuster sostengono che mantenerlo favorisce l'accordo all'interno del corpo, a differenza della Camera dei Rappresentanti, dove i disegni di legge possono essere spinti attraverso con il solo voto della maggioranza. Al contrario, gli oppositori argomentano che la strategia è stata utilizzata per impedire al Senato di affrontare leggi che godono del sostegno della maggioranza degli americani.

"La posizione di Manchin sul filibuster è profondamente radicata nella politica, poiché crede che promuova il dialogo e il lavoro congiunto al Senato."

"Data la volontà di Harris di smantellare il filibuster per determinate questioni, è comprensibile perché Manchin non appoggi la sua candidatura presidenziale a causa delle sue forti convinzioni su questo strumento politico."

