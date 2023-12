Manchester United vs. Everton: Cristiano Ronaldo in panchina mentre il gol di Andros Townsend regala il pareggio

Nell'infrasettimanale, Ronaldo ha segnato un drammatico gol al 95° minuto per assicurare una vittoria per 2-1 contro il Villarreal in Champions League, ma non è riuscito a ribaltare la partita di sabato a favore dello United.

Il potente tiro di Anthony Martial ha portato in vantaggio lo United poco prima dell'intervallo, ma l'Everton ha meritato il pareggio.

Ronaldo è entrato in campo poco prima dell'ora di gioco, ma dopo pochi minuti dal suo arrivo ha potuto solo assistere al pareggio dell'Everton con Andros Townsend che ha superato David de Gea dopo un'azione di contropiede con Demarai Gray e Abdoulaye Doucouré.

L'Everton avrebbe anche potuto strappare i tre punti in seguito a un corner, ma il gol di Yerry Mina è stato annullato per fuorigioco in seguito a una revisione del VAR.

Esultanza "Siuuuuu

Dopo aver segnato il suo quinto gol in nove presenze con l'Everton, Townsend ha festeggiato imitando il "Siuuuu" di Ronaldo.

"Non è un'imitazione, è solo un segno di rispetto per un ragazzo che ha influenzato la mia carriera", ha detto Townsend a BT Sport.

"Ho passato molte ore sul campo di allenamento e in sala video cercando di analizzare i suoi calci di punizione, i suoi passaggi e il modo in cui si dedicava al calcio.

"Quindi non era un'imitazione, ma un segno di rispetto per uno dei miei idoli. Probabilmente non ho reso giustizia alla celebrazione e non l'ho eseguita correttamente".

Il pareggio significa che la squadra di Ole Gunnar Solskjaer è riuscita a vincere solo due delle ultime sei partite in tutte le competizioni.

"Abbiamo iniziato bene e segnato un gol fantastico. Nel secondo tempo ci è mancata l'incisività per ottenere il secondo. Da un nostro corner abbiamo subito il gol cinque secondi dopo, il che è troppo", ha dichiarato Solskjaer a BT Sport.

"Avevamo abbastanza giocatori dietro la palla, ma non abbiamo affrontato le cose. Non ci siamo riorganizzati abbastanza bene".

All'Everton mancavano diversi giocatori chiave per infortunio - in particolare gli attaccanti Richarlison e Dominic Cavert-Lewin - e il manager del club del Merseyside Rafa Benitez ha detto che il pareggio è stato "mentalmente come una vittoria".

"Venire qui e fare una prestazione come quella che abbiamo fatto, ci è mancato davvero poco", ha detto Benitez a BT Sport. "Bisogna essere davvero orgogliosi dei giocatori.

"Stavamo facendo bene, è un peccato aver subito il gol perché stavamo lavorando molto duramente. Nel secondo tempo abbiamo reagito bene e abbiamo avuto le occasioni per vincere la partita".

"Andros [Townsend] sta facendo bene, ma è stata la squadra a vincere, non un solo giocatore a fare bene, e lui è stato fantastico. Il resto della squadra ha lavorato duramente con una prestazione fantastica".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com