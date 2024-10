Manchester City trionfa in un trionfo significativo sulla Premier League

Manchester City esce vittorioso da un processo contro la Premier League. Un panel giudiziario imparziale ha dichiarato illegali le nuove regole di sponsorizzazione della lega, che mirano a ostacolare i club nell'aumentare gli accordi di sponsorizzazione con società affiliate ai loro proprietari, secondo diverse fonti di notizie inglesi. Queste regole, note come Transazioni con Parti Collegate (APTs), sono state introdotte nel dicembre 2021 a seguito del takeover di Newcastle United da parte di un consorzio guidato dal fondo statale saudita PIF (Public Investment Fund), e successivamente modificate nel marzo 2024 con 12 dei 20 club di massima divisione che hanno votato a favore, 6 contro e 2 astenuti.

La Premier League aveva ostacolato due degli accordi di sponsorizzazione di Manchester City, tra cui una collaborazione significativa con la compagnia aerea Etihad, che il panel giudiziario ha ora dichiarato illegale. La squadra diretta da Pep Guardiola ha sostenuto che l'esclusione dei prestiti degli azionisti dalle regole APT ha creato un vantaggio per alcuni club, causando distorsioni di mercato. Il club ha ora dichiarato l'intenzione di recuperare i danni.

Entrambe la lega e il club hanno accolto la decisione del panel, poiché ha in gran parte respinto le accuse di City. I giudici hanno anche concluso che le regole erano necessarie per mantenere efficaci regolamentazioni finanziarie. Tuttavia, dovranno ora riesaminare i due aspetti contestati.

Il caso non è collegato al comitato disciplinare della Premier League, che sta attualmente indagando su 115 violazioni delle regole del fair play finanziario contro City, alcune delle quali risalgono al 2009. La disputa ruota attorno ai ricavi della sponsorizzazione, ai legami con gli affiliati commerciali e alle spese operative, comprese le presunte pagamenti occulti a allenatori e giocatori.

La sentenza potrebbe avere importanti ripercussioni per altri club della Premier League che operano in strutture finanziarie simili, come Arsenal e Brighton & Hove Albion, che hanno anche ricevuto prestiti dai loro proprietari. Il panel ha stabilito che i prestiti dagli azionisti e dai proprietari sono esenti dalle regole APT, il che significa che la Premier League non ha autorità per controllare tali transazioni.

La vittoria di Manchester City nel processo significa che possono continuare la loro partnership con Etihad Airways, un importante sponsor del calcio. La sentenza ha indicato che le regole della Premier League, specificamente quelle relative alle Transazioni con Parti Collegate (APTs), non possono limitare gli accordi di sponsorizzazione del calcio tra i club e i loro affiliati commerciali.

