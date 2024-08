- Mancanza di assicurazione - Terreno per il rilievo delle inondazioni

Il governo regionale della Turingia ha reso disponibili 500.000 euro di aiuti finanziari per le vittime delle inondazioni di Windehausen nel distretto di Nordhausen. Il denaro è un contributo sociale poiché molte persone colpite non avevano o avevano una copertura assicurativa insufficiente, ha annunciato la cancelleria di Stato a Erfurt. Circa 80 famiglie nel distretto di Heringen sono state colpite da inondazioni estreme e risalita delle acque alla fine di dicembre.

Grandissima solidarietà

Molti abitanti della Turingia hanno reagito ai danni stimati dal comune in circa 1,7 milioni di euro con grandissima solidarietà e donazioni. In totale sono arrivati 175.000 euro dal Fondo di aiuto della Turingia - di cui 25.000 euro sono andati a famiglie particolarmente colpite. Il comune ha ricevuto 150.000 euro, con un totale di 350.000 euro di donazioni disponibili, secondo un bilancio degli aiuti per le inondazioni.

Lo Stato ha deciso questo sostegno "perché i danni elementari per le famiglie nelle zone a rischio non sono semplicemente assicurati o i premi corrispondenti sono impossibili da pagare", ha spiegato il Presidente del Consiglio Bodo Ramelow (Sinistra). Inoltre, la risalita delle acque, come a Windehausen, spesso non è coperta dalle assicurazioni. Ramelow: "Le persone colpite semplicemente non avevano possibilità di prepararsi".

Ramelow conferma la richiesta di obbligo assicurativo

I danni delle inondazioni sono aumentati notevolmente in tutta la Germania negli ultimi anni, con eventi simili attesi in futuro, ha detto Ramelow. "Sola la grandissima solidarietà delle persone e le misure individuali dei singoli Stati non bastano. Senza un'assicurazione obbligatoria per i danni elementari, non ce la faremo. Gli Stati l'hanno chiaramente richiesta. Ora spetta al governo federale."

Secondo il bilancio, il comune di Heringen ha approvato 324.000 euro su circa 753.000 euro richiesti dalla somma delle donazioni. Sono state ricevute un totale di 75 richieste di aiuto dallo Stato. 73 di queste sono state decise - dei più di 398.000 euro richiesti, circa 272.000 sono stati approvati. Questa somma è distribuita tra 181 abitanti di Windehausen.

Inondazioni e risalita delle acque hanno colpito principalmente il villaggio di Windehausen e la regione intorno al villaggio di Mönchpfiffel-Nikolausrieth durante le festività natalizie e la vigilia di Capodanno. Molte aree agricole sono state anche inondate. Gli agricoltori hanno già ricevuto aiuti dallo Stato.

