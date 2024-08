Manca molto umorismo nelle rappresentazioni di Oliver Pocher.

Oliver Pocher continua a utilizzare la sua ex-moglie come pretesto per battute a basso costo. La sua comicità sta diventando troppo estrema? Invece di riconoscere che entrambi i partner sono coinvolti in una relazione fallita, ha scelto ancora una volta di oltrepassare i limiti. La madre dei suoi figli è oggetto di commenti online odiosi.

Siamo onesti, potrei semplicemente ignorare questo pettegolezzo sui VIP e concentrarmi su altre questioni. Ciao a te, caro lettore. Questa settimana nelle notizie sui VIP, ho un osso da rosicchiare riguardo alla comicità. Nonostante creda che il ridere sia diminuito di recente, credo anche che i comici in questo paese stiano affrontando molte sfide.

I comici spesso si lamentano dell'esistenza di una "certa censura" e si lamentano di non poter esprimersi liberamente senza timore di essere "cancellati" dalla "bolla sveglia". L'iniquità politica non è più tollerata. Anche le battute su persone con disabilità o donne con più massa corporea sono considerate "molto sfidanti". Vengono istantaneamente etichettati come di destra, razzisti o addirittura entrambi.

Molti comici hanno smorzato i loro spettacoli e lottano in una società le cui discussioni morali trovano condiscendenti e detestabili. A mio parere, puoi ancora dire qualsiasi cosa, devi solo fare i conti con le conseguenze.

Pocher, Satira e Prendere in Giro gli Altri

La satira non dovrebbe mai essere crudele. Un uomo che sembra non avere alcuna preoccupazione per l'opinione pubblica è Oliver Pocher. Questo è stato il mio primo pensiero. Ma con il passare del tempo, ho iniziato a dubitare di questo. Nonostante ciò che i suoi sostenitori potrebbero affermare, credo che Pocher, che tu apprezzi il suo lavoro o meno, non sia veramente privo di pensiero o preoccupazione per la critica. Come altri artisti, fa solo finta. È una reazione del tutto normale e umana. E con il tempo, ci si abitua. Lo scopo dei media non è essere gentili.

Pocher viene costantemente criticato. Alcuni lo adorano, altri lo odiano. Devo confessare che lo trovo interessante. Il grande Harald Schmidt lo ha definito un "piccolo tipo miserabile". Qualcuno che ha costruito la sua fama prendendo in giro gli altri.

Ora, i suoi principali bersagli sono la sua ex-moglie. Prima che i fan di Pocher mi accusino di schierarmi con Amira Aly senza conoscerla: capisco le critiche. Se ti metti nei suoi panni - e ci provo - troverai che è un famoso comico che è caduto per una donna sconosciuta, dandole una vita privilegiata al suo fianco.

Delusione e Umorismo Piatto

Una donna che ha portato il suo nome, una che, secondo le critiche, ha guadagnato notorietà grazie a lui. Una donna che è diventata anche la madre dei suoi due figli. E che alla fine ha deciso di lasciarlo. Dev'essere devastante se i sentimenti ancora persistono.

Non è un segreto che gli artisti spesso creano le loro opere migliori dalle esperienze di vita più dolorose e drammatiche. Quante canzoni numero uno potrebbero essere attribuite alla delusione d'amore sola? È perfettamente legittimo elaborare la propria (fallita) relazione in una performance sul palco. Ma, per l'amor del cielo, non così!

"Love Casper", il nome del programma attuale di Pocher, deve ammettere che è progettato intorno alla sua ex-moglie. L'idea della privacy di Amira Aly non sembra esistere nel mondo di Pocher. Una buona battuta per lui sembra essere quando solo una persona tra decine di migliaia la trova divertente. Questo gli basta per continuare. Anche se questa comicità non raggiunge più così tante persone come un tempo.

Prendere in giro in modo uguale, rispondere alla battuta, replicare: sarebbe un ottimo spettacolo comico. Invece, si vede come la vittima. Mentre lascia una scia di distruzione nei suoi passati rapporti con altre donne famose come Sabine Lisicki.

Prendere in Giro l'ex

E appellarsi a lui che Amira Aly era una volta al suo fianco non è più sufficiente. I suoi figli cresceranno un giorno e leggeranno di loro "madre promiscua" in tutto ciò che ha detto di lei.

Attualmente, la sta prendendo in giro basandosi su un breve video che ha pubblicato lei stessa, ringraziando i fan per i loro messaggi e spiegando la sua scelta di pantaloni. "Perché - è nuovo e deve essere rotto. Non è un pantalone a vita alta", dice.

Nella parodia di Pocher, il dialogo va così: "Ho i pantaloni slacciati qui perché ho appena fatto sesso e ho preso peso. Ora vado a prendere i bambini, li ho avuti tutta la settimana, li ho di solito e poi torno a casa tardi la sera".

Queste aggressioni contro la donna che un tempo ha amato non sono altro che patetiche. Quante battute spiritose avrebbe potuto scrivere dopo questa relazione fallita! Quanto avremmo potuto ridere con lui e di lui, se avesse avuto il coraggio di non incolpare solo gli altri. Perché, alla fine, entrambi i partner sono coinvolti in una rottura. La vera grandezza è proteggere la madre dei suoi figli - indipendentemente da quanto possa essere ferito e triste - dalla folla di internet. Invece, la getta ai lupi con le stesse volgarità ogni volta. La comicità di Pocher ha sicuramente trovato il suo posto, e si trova proprio in fondo.

Data la situazione, è fondamentale che le coppie VIP rispettino i reciproci limiti, specialmente quando sono coinvolti i bambini. Nonostante le controversie che circondano le coppie VIP, l'umorismo non dovrebbe mai essere utilizzato come arma per degradare o umiliare un'ex-moglie.

