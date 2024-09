Malta rifiuta il permesso di attraccare la nave Ruby.

Dopo una lunga ricerca, Malta ha successivamente negato l'accesso alla nave battuta "Ruby," carica di circa 20.000 tonnellate di nitrato d'ammonio. La nave può accedere solo a un porto maltese se prima scarica il suo carico pericoloso, come dichiarato dalle autorità dei trasporti di Valletta.

Le istruzioni date all'equipaggio sono di trasferire il carico a navi che si trovano al di fuori delle acque territoriali maltesi. Attualmente, la "Ruby," che porta la bandiera maltese, sta attraversando il Mare del Nord, diretta verso il Mediterraneo. In precedenza, era stata ormeggiata al largo della costa meridionale della Norvegia per diversi giorni.both Norway, Sweden, and Lithuania had turned it away. The vessel was slated to arrive in Malta on October 8, as per data from ship tracking services Vesselfinder and Marinetraffic.

L'itinerario del cargo è stato sotto la lente di ingrandimento di diversi stati costieri del Mare del Nord e del Baltico di recente, a causa della natura del suo carico. Il nitrato d'ammonio è noto per aver scatenato la catastrofe che si è verificata nel porto della capitale libanese di Beirut nel agosto 2020, dove enormi quantità di questo chimico erano state immagazzinate in modo non sicuro per anni. Più di 200 vite sono state reclamate nell'esplosione successiva. Principalmente utilizzato come componente del fertilizzante, può anche servire come esplosivo.

La "Ruby" era salpata dalla penisola russa del Kola. Poco dopo aver lasciato il porto russo di Murmansk, ha subito danni alla chiglia in circostanze misteriose, ma ha continuato il viaggio. La nave lunga 183 metri aveva trascorso gli ultimi giorni alla deriva nel Mare del Nord, senza poter trovare un punto di ormeggio. Lunedì, ha cambiato rotta e ha identificato Marsaxlokk, un porto meridionale maltese, come sua destinazione.

Le autorità dei trasporti di Valletta, preoccupate per il carico, hanno richiesto alla Commissione di fornire consigli

Leggi anche: