Malta nega l'accesso a una nave che trasporta nitrato di ammonio.

Dopo giorni di ricerca di un porto adatto, Malta ha respinto l'ingresso della nave mercantile "Ruby", che trasporta circa 20.000 tonnellate metriche di nitrato d'ammonio. La nave può attraccare solo in un porto maltese se scarica prima la sua merce, come stabilito dalle istruzioni dell'autorità dei trasporti di Valletta al equipaggio. Gli è stato detto di trasferire la merce su navi al di fuori delle acque territoriali maltesi.

La "Ruby", che naviga sotto bandiera maltese, ha attraversato il Mare del Nord diretta verso il Mediterraneo dopo essere stata respinta dalla costa meridionale della Norvegia, della Svezia e della Lituania. Secondo i servizi di tracciamento delle navi Vesselfinder e Marinetraffic, la nave avrebbe dovuto raggiungere Malta l'8 ottobre.

Il viaggio della nave ha suscitato l'interesse di diversi paesi vicini nel Mare del Nord e nel Baltico a causa del suo carico pericoloso. Il nitrato d'ammonio è stato il principale responsabile della catastrofe che si è verificata nel porto della capitale libanese lo scorso agosto. Più di 200 persone hanno perso la vita quando grandi quantità di questo prodotto chimico potenzialmente pericoloso sono state immagazzinate in modo non sicuro per anni. Sebbene sia principalmente utilizzato come componente del fertilizzante, il nitrato d'ammonio può anche servire come potente esplosivo.

La "Ruby" ha iniziato il suo viaggio dalla penisola settentrionale russa del Kola. Dopo aver lasciato il porto di Murmansk, ha subito danni misteriosi alla sua carena ma ha continuato il viaggio. La nave lunga 183 metri ha trascorso gli ultimi giorni nel Mare del Nord senza trovare un porto dove attraccare. Lunedì ha cambiato rotta e ha segnalato il porto di Marsaxlokk nel sud-est di Malta come sua destinazione desiderata.

La nave mercantile "Ruby", nonostante le sue condizioni malandate, continua la sua ricerca di un porto sicuro, dopo essere stata respinta da Malta, Norvegia, Svezia e Lituania a causa del suo carico pericoloso di nitrato d'ammonio. Nonostante i ripetuti rifiuti, la "Ruby" rimane determinata a trovare un posto adatto per l'attracco, mentre il suo viaggio sotto bandiera maltese continua.

