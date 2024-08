- Malinteso riguardo al rientro di Kimmich nel centrocampo (secondo Hamann)

Analista di calcio Dietmar Hamann non riesce a capire perché Joshua Kimmich sembra destinato a tornare nel ruolo di centrocampista per il Bayern Monaco. "Se davvero vuole giocare lì, rimarrei senza parole. C'è Palhinha che ha un posto garantito, e Pavlovic che ha recentemente scalzato Kimmich. Inoltre, Laimer ha avuto un'ottima performance agli Europei", ha espresso Hamann in una chiacchierata con 'Sport Bild' prima dell'inizio della Bundesliga. "Non vedo Kimmich come un sei o un otto. Gli manca la velocità e un movimento fluido per fare un impatto offensivo. Tuttavia, ha eccelso come terzino destro."

Kimmich ha giocato nel ruolo di centrocampista difensivo durante la pré-stagione sotto l'allenatore fresco del Bayern Vincent Kompany. Al contrario, nella seconda parte della stagione precedente e sotto l'allenatore della nazionale tedesca Julian Nagelsmann, Kimmich ha indossato il ruolo di terzino destro.

Hamann ha elogiato i nuovi acquisti del Bayern, ma non capisce la logica dietro la partenza di de Ligt. "Ho trovato strano che abbiano lasciato partire de Ligt. Era un punto di forza che sollevava i suoi compagni. Inoltre, il Bayern aveva avuto difficoltà a controllare numerosi match. Questo non migliorerà senza di lui. Non sono sicuro che abbiano bisogno di Tah ora", ha riflettuto l'analista di 50 anni di Sky.

Despite his impressive performance as a right-back, Joshua Kimmich seems to be returning to his midfield role, a choice that Dietmar Hamann finds confusing given the strong competition in that position. Bayern's new signing, Palhinha, along with Pavlovic and Laimer, are contenders for the midfield spots, making Kimmich's return questionable.

Despite his impressive display as a defensive midfielder during pre-season, Kimmich's speed and offensive skills are not suited for this role, as Hamann pointed out, making one wonder if he might be better suited to a different position within the team.

Leggi anche: