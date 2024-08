- Malgrado il crollo di grano in tre decenni nella stagione invernale del Renania settentrionale-Vestfalia

Tempi Difficili per gli Agricoltori del Nord Reno-Westfalia: la Pioggia Mette in Ginocchio i Rendimenti delle Colture

È stato un anno difficile per gli agricoltori del Nord Reno-Westfalia, con precipitazioni torrenziali che hanno causato disastri nei rendimenti delle colture. Le statistiche mostrano che le precipitazioni tra agosto 2023 e luglio 2024 sono state circa il 50% superiori alla media, portando a campi allagati che erano inaccessibili per i trattori durante il periodo di semina. Purtroppo, molte piante sono annegate e non sono sopravvissute alle inondazioni invernali.

Il rendimento medio del frumento invernale, la principale coltura cerealicola, è sceso a 7,1 tonnellate per ettaro, un calo significativo rispetto ai 30 anni precedenti. "Mentre le piogge eccessive sono state benefiche per la rigenerazione delle acque sotterranee e l'umidificazione del terreno, hanno presentato numerosi problemi all'agricoltura per tutto l'anno", ha dichiarato la Ministro dell'Agricoltura del Nord Reno-Westfalia, Silke Gorißen (CDU).

I Prezzi del Grano Probabilmente Rimarranno Stabili

Despite the poor harvest, consumers can expect stable grain prices. According to the Chamber of Agriculture, the global grain market is well-supplied, which keeps prices low. Major grain-exporting countries such as Russia, Ukraine, North and South America, and Australia are currently not facing any significant harvest issues, so their harvests have a significant impact on the global market.

The grain harvest in North Rhine-Westphalia is nearly over, with the state's statistical office IT.NRW reporting that 531,400 hectares of grain were grown in 2024, with 210,400 hectares of wheat, 95% of which was winter wheat. However, the area under winter wheat is 19% lower this year than in 2023, and yields are 15% lower than the average from the past five years. The yields for rye, barley, and triticale are also below average.

I Cereali Estivi Hanno Raggiunto Risultati Sopra la Media

I cereali estivi, tuttavia, sono riusciti a raggiungere risultati sopra la media. Le condizioni umide erano ideali per la semina dei cereali estivi invece del frumento invernale, che non poteva essere seminato in molti campi a causa dell'umidità. Nonostante l'aumento dei rendimenti dei cereali estivi, la loro quota nel raccolto complessivo è molto piccola.

Difficoltà nelle Raccolte di Patate e Fragole

Il maltempo ha anche influito negativamente sulla raccolta di patate e fragole. La Camera dell'Agricoltura ha segnalato condizioni di semina povere e alta pressione di malattie da tardo marciume, portando a significative perdite del raccolto di patate. I rendimenti delle fragole, inoltre, sono ai minimi degli ultimi dieci anni, con IT.NRW che riferisce rendimenti inferiori al solito. Tuttavia, il Ministero dell'Agricoltura ha annunciato che il mais, la barbabietola da zucchero e le patate tardive sono attesi per un rendimento migliore del previsto.

Gli eventi meteorologici estremi sono diventati sempre più comuni a causa del cambiamento climatico, aggiungendo alle sfide affrontate dagli agricoltori. Nonostante il raccolto di quest'anno sia stato troppo umido, gli anni precedenti erano spesso troppo secchi e caldi per le operazioni agricole.

Gli agricoltori del Nord Reno-Westfalia si trovano ora di fronte alla sfida di gestire i loro magazzini di prodotti alimentari a causa del fallimento dei rendimenti delle colture. Nonostante il raccolto scarso, l'abbondanza di prodotti alimentari da altri paesi principali esportatori di grano potrebbe contribuire a mantenere stabili i prezzi del grano a livello globale.

Leggi anche: