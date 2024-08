- Malfunzionamento problematico della funivia aerea - Conseguimento dell'elicottero di Watzmannhaus

La capanna Watzmann, nelle Alpi di Berchtesgaden, è attualmente raggiungibile solo in elicottero a causa di un problema nel sistema della cabinovia. Il cavo della cabinovia si è spezzato la scorsa settimana, secondo quanto riferito da Markus Block del Club Alpino Tedesco (DAV). La capanna è sotto la giurisdizione della divisione di Monaco e dell'Alta Baviera. Diversi mezzi di informazione avevano già riportato questo incidente.

La causa del distacco del cavo rimane al momento sconosciuta. Si sta valutando l'entità dei danni e i lavori di riparazione dovrebbero iniziare il prima possibile, anche se il termine esatto non è ancora stato stabilito. Per fortuna, non ci sono restrizioni per i visitatori della capanna situata sopra Ramsau a Berchtesgaden.

Data la sua posizione remota, la popolare capanna di montagna del Parco Nazionale di Berchtesgaden dovrà ora fare affidamento sul trasporto in elicottero, come altre capanne remote del parco. La sezione intende collaborare con altre capanne e le loro rispettive divisioni per ridurre il numero di voli in elicottero nella zona sensibile dal punto di vista ambientale, ha aggiunto Block. L'uso degli elicotteri comporta ovviamente costi aggiuntivi per la sezione. La spesa per le riparazioni è ancora una cifra incerta.

La capanna Watzmann vanta oltre 200 camere per gli ospiti e è una delle capanne più frequentate del Club Alpino, secondo la sezione. Le operazioni alla capanna continueranno, nonostante i vincoli, fino alla chiusura prevista a metà ottobre.

