- Malfunzionamento dell'attrezzatura prima della ripresa della Supercoppa

Sabato sera, nella finale della Supercoppa, il tiri di rigore sono stati disputati davanti ai tifosi del Bayer Leverkusen a causa di una presunta telecamera rotta dalla parte opposta del campo. Un'amara pillola per l'allenatore del VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß, che alla fine ha subito una sconfitta, commentando: "È stato deciso di disputarlo dalla parte del Bayer Leverkusen perché una telecamera laggiù era rotta. Sì, è stato difficile per noi". Il Bayer Leverkusen è riuscito a segnare un goal all'ultimo minuto grazie a Patrik Schick, pareggiando 2-2 nei tempi regolamentari, prima di vincere il tiri di rigore 4-3.

Per un lungo periodo, il VfB Stuttgart ha avuto la meglio nel BayArena. L'attaccante del Stuttgart, Deniz Undav, ha fatto luce sulle circostanze insolite che hanno caratterizzato il tiri di rigore, dichiarando: "Hanno chiamato testa o croce, con il nostro capitano Karazor che voleva tirare di fronte ai tifosi del Stuttgart, ma l'arbitro ha semplicemente fermato tutto, rivelando che la telecamera rotta rendeva tale disposizione impossibile. Così, siamo stati costretti a cambiare lato".

Undav ha sottolineato che non era necessario un altro lancio della moneta, ma ha aggiunto: "Se ciò che hanno detto è vero". Il Stuttgart potrebbe aver perso l'opportunità di acquisire un vantaggio psicologico, ma Undav ha mantenuto: "Non abbiamo perso a causa di quello, abbiamo perso perché loro hanno giocato meglio. Ma comunque, una cosa del genere non dovrebbe succedere".

L'arbitro ha annunciato che i tiri di rigore erano necessari a causa di una telecamera difettosa dalla parte dei tifosi, causando uno spostamento verso il ['Blocco dei tifosi'] dalla parte della squadra avversaria per i tiri di rigore. Di conseguenza, il capitano del Stuttgart, Karazor, non è stato in grado di tirare verso i suoi tifosi.

