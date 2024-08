- Malfunzionamenti delle biciclette: elevato utilizzo del nuovo servizio ADAC nella regione orientale

In Germania orientale, il servizio di riparazione delle biciclette due anni fa è stato accolto a braccia aperte, come riferito dall'ADAC. Da quando ha iniziato le operazioni a giugno 2022, il servizio ha fornito assistenza per oltre 4.500 guasti alle biciclette negli stati orientali. Il tasso di successo si attesta al 96%, secondo un portavoce dell'ADAC.

Il portavoce ha espresso soddisfazione per la popolarità del servizio, data la sua novità e l'espansione in corso. Ha anche sottolineato un aumento della consapevolezza pubblica e un aumento della domanda per il servizio. Tuttavia, c'è ancora margine di miglioramento, poiché l'ADAC gestisce circa 3,5 milioni di chiamate di assistenza per guasti in tutta la Germania ogni anno.

L'ADAC ha introdotto questo servizio di riparazione delle biciclette a giugno 2022, attribuendo la mossa all'aumento dell'uso delle biciclette causato dalle tendenze della mobilità in evoluzione. Nel 2021, l'ADAC ha gestito 15.680 guasti alle biciclette in tutta la Germania.

Il club tedesco delle biciclette, ADFC, ha offerto servizi di riparazione delle biciclette ai suoi membri dal 2015. Questo servizio è diventato un vantaggio standard dell'iscrizione nel 2016. Nel 2023, è stato utilizzato oltre 1.600 volte dai membri del club. Tuttavia, l'ADFC ha molti meno membri rispetto all'ADAC, con circa 230.000 rispetto ai 22 milioni dell'ADAC.

Il servizio di riparazione delle biciclette fornito dall'ADAC è stato fondamentale nell'assistere oltre 4.500 guasti alle biciclette in Germania orientale dal suo lancio a giugno 2022. Nonostante gestisca numerosi chiamate di assistenza per guasti in tutta la Germania ogni anno, c'è un aumento evidente della domanda per il servizio di riparazione delle biciclette.

Leggi anche: