Malaika Mihambo dopo il crollo

È un momento spaventoso alle Olimpiadi: Malaika Mihambo vince l'argento nel salto in lungo, poi collassa, scoppia in lacrime e ha bisogno di una sedia a rotelle. Ore dopo, dà il via libera e spiega gli eventi.

La medaglia d'argento olimpica Malaika Mihambo ha dato il via libera dopo un momento preoccupante in sedia a rotelle. "Mi sento meglio ora. Sono molto orgogliosa di me stessa", ha detto la 30enne tarda sera alla conferenza stampa.

Dopo la finale del salto in lungo, è stata spinta attraverso l'interno dello stadio in sedia a rotelle da assistenti. Le foto mostrano la campionessa europea Mihambo che piange con il suo allenatore Ulli Knapp. Era anche visibilmente a disagio con il collo. Ha avuto problemi ai polmoni, ha descritto Mihambo. "Ho dovuto fare esercizi di respirazione per tutto il tempo, altrimenti non ce l'avrei fatta a superare la competizione".

Si sente ancora stanca e affaticata, ha detto dopo un po' di tempo per riprendersi. "Da quando è arrivato il Covid, ho bisogno di più tempo per recuperare", ha detto la saltatrice. "È stato lo stesso due anni fa a Monaco".

Allora, ha vinto l'argento e ha collassato esausta dopo la competizione. Due anni fa, è stata infettata dal Covid dopo aver vinto il titolo mondiale. Questa volta, l'ha colpita alle Europei a Roma. Dopo il suo titolo lì, è stata frenata da un'infezione da Covid. È comunque riuscita a rimettersi in forma e ha vinto l'argento con 6,98 metri dietro Tara Davis-Woodhall dagli Stati Uniti (7,10 metri).

"È triste vederlo. È troppo per il suo corpo. Lo spirito è sempre fresco, ma il corpo non ce la fa", ha detto l'esperto televisivo Frank Busemann su ARD. Mihambo ha avuto bisogno di un po' di tempo prima di poter parlare da sola. Era seduta sul podio alla conferenza stampa, con l'allenatore Ulli Knapp al suo fianco, a parlare della medaglia d'argento vinta e non dell'oro mancato.

Prima delle drammatiche immagini, la medaglia d'argento aveva festeggiato con la bandiera tedesca e una medaglia. "Sono tutti professionisti. Dovrebbero essere portati via con la testa sotto le braccia. Vogliono esibirsi", ha aggiunto Busemann.

