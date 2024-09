Maite Kelly ha intenzione di immergersi nel 2025.

Maite Kelly è solitamente una presenza fissa negli show di Schlager, ma sta pianificando un cambiamento per l'anno prossimo. Invece di apparire frequentemente in televisione, ha intenzione di prendersi una pausa, promettendo ai suoi fan qualcosa di emozionante al suo ritorno. Prima di fare il suo ritorno, però, deve approfondire la sua interiorità.

Sul suo Instagram, con un post che ha raggiunto 245.000 follower, Kelly condivide notizie emozionanti e allo stesso tempo deludenti. A partire da gennaio 2025, partirà per un tour esteso, dichiarando che sarà pieno di "spettacoli dal vivo mozzafiato". Il suo cuore batte per l'anticipazione, promette più musica, successi e balli che mai. Desidera connettersi con il suo pubblico a livello personale durante questi concerti.

Tuttavia, i telespettatori potrebbero dover sopportare la sua assenza per un po', poiché Kelly annuncia una lunga pausa dalle apparizioni televisive. Esprime gratitudine per i suoi momenti televisivi passati, ma ora cerca del tempo per "immergersi" e evitare show condotti da Giovanni Zarrella o Florian Silbereisen.

"Riemergerò"

La reclusione di Kelly serve a uno scopo positivo. Aspira a utilizzare la sua pausa televisiva per creare "le opere più magnifiche" della sua carriera. La sua mente pullula di idee. "C'è così tanto in serbo", condivide. "Riemergerò presto per stupirvi e ispirarvi".

Durante il suo periodo di ricerca interiore, Kelly apparirà ancora in alcuni show televisivi e, naturalmente, esibizioni dal vivo. Riafferma i suoi fan, dichiarando: "Ci sarà più musica, più successi e più balli che mai". Il suo tour "Solo Amore" la porterà in 15 città tedesche e a Zurigo da gennaio a marzo 2025.

