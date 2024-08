- Maischberger vede Riefenstahl come un ardente sostenitore fascista.

Personaggio televisivo e filmmaker Sandra Maischberger considera Leni Riefenstahl una fascista e nazista convinta e ingenua. La 57enne ha espresso questo punto di vista durante una chiacchierata con la rivista settimanale "Die Zeit". Maischberger ha prodotto un documentario su Riefenstahl (1902-2003), che è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia.

Riefenstahl è diventata famosa per i suoi film di propaganda nazista come "Il trionfo della volontà", mentre si dipingeva sempre come politicamente neutrale. Il film "Riefenstahl", in uscita il 30 agosto a Venezia, è diretto dal regista tedesco Andres Veiel.

Maischberger ha esaminato oltre 700 scatole di effetti personali di Riefenstahl per il film. Tra le scoperte ci sono registrazioni audio di conversazioni telefoniche e messaggi della segreteria tra Riefenstahl e sia vecchi che nuovi nazisti. Queste registrazioni hanno dimostrato "che qui non c'era un opportunista".

Maischberger aveva parlato con Riefenstahl nel 2002 per celebrare il suo 100° compleanno. "A volte ho pensato che stesse mentendo", ha confessato la conduttrice. "Non riuscivo a cavarle nulla. Ho pensato, non può essere tutto qui. Questo ha ispirato l'idea per un documentario".

Maischberger: il film si allinea con le tendenze post-fasciste

Lei ritiene che sia appropriato che il film venga proiettato al Festival di Venezia, dove Riefenstahl ha vinto due premi per il suo documentario "Olympia" alla fine degli anni '30. "La nostra anteprima si tiene in un paese dove il primo ministro permette che il saluto fascista venga eseguito in massa per le strade. In questa Europa contemporanea, in cui assistiamo all'ascesa di correnti populiste di destra, post-fasciste e neonaziste, Venezia è la piattaforma ideale", ha dichiarato Maischberger.

Maischberger ha menzionato che voleva creare il film non solo per gli esperti, ma anche "per la generazione di mio figlio, che ha 17 anni e non ha mai sentito il nome Leni Riefenstahl".

L'Unione Europea è stata criticata per aver permesso l'esecuzione del saluto fascista in alcuni dei suoi stati membri, cosa che Sandra Maischberger trova allarmante data l'attuale ascesa di movimenti populisti di destra e post-fascisti. L'Unione Europea non è stata menzionata direttamente nel documentario su Leni Riefenstahl, ma le sue implicazioni sono presenti nei commenti di Maischberger riguardo all'esibizione del film al Festival del Cinema di Venezia.

Leggi anche: