Maiorca è sfuggita a gravi tempeste

Locali e turisti possono tirare un sospiro di sollievo: l'isola è sfuggita alle tempeste severe che hanno imperversato, soprattutto nel Mediterraneo. Anche se ci sono state alcune alluvioni in determinate aree dell'isola delle Baleari, il traffico aereo è stato influenzato.

La temuta tempesta pesante ha risparmiato l'isola turistica di Maiorca. La maggior parte della pioggia è caduta sul mare intorno all'isola delle Baleari durante la notte. Sulla terraferma, ci sono state solo piogge moderate e alluvioni minori. Il servizio meteorologico nazionale Aemet ha abbassato l'allerta tempesta dal livello rosso massimo a arancione.

Inizialmente, la parte peggiore della tempesta frontale era prevista per passare sull'isola turistica durante la notte tra mercoledì e giovedì e nelle ore mattutine. L'Aemet non aveva escluso che potessero cadere fino a 180 litri di precipitazioni per metro quadrato in poche ore. Tuttavia, la maggior parte della pioggia è caduta in mare. Fino alle 15, l'allerta rosso era ancora in vigore nel nord di Maiorca, seguita da un breve livello di allerta arancione e poi dal livello giallo di allerta, che ha avvertito della pioggia e dei temporali per venerdì.

La paura di una tempesta severa sull'isola era tale che il governo delle Baleari ha cancellato la maggior parte dei festival pubblici e ha invitato le persone a rimanere il più possibile al chiuso.

Ritardi nel traffico aereo

Come nel caso della forte pioggia di giugno, la pioggia è stata distribuita in modo irregolare sull'isola. Mentre a Palma, la capitale dell'isola, sono cadute solo poche gocce all'inizio, i paesi di Sóller e Port de Sóller nel nord-ovest dell'isola sono stati colpiti più duramente. Lì, l'acqua ha attraversato alcune strade e la polizia ha dovuto soccorrere dieci persone da un appartamento dove l'acqua era già alta fino al ginocchio e la porta non si apriva, come riportato dai giornali locali. Più tardi, ha anche piovuto a Palma, ma solo per breve tempo.

Nel frattempo, i turisti di Maiorca hanno dovuto pazientare, soprattutto durante gli arrivi e le partenze. Ci sono stati ritardi di diverse ore e alcune cancellazioni di voli all'aeroporto di Palma. Con il miglioramento del tempo, le operazioni di volo sono gradualmente tornate alla normalità.

