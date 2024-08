- Mainz conferma: Gruda in corsa per Brighton

Il trasferimento di Brajan Gruda dal FSV Mainz 05 al club inglese Brighton & Hove Albion sembra imminente. "È complicato parlare di un trasferimento che non è ancora stato finalizzato. Tuttavia, ammetto apertamente che la probabilità che questo trasferimento si verifichi è molto alta," ha detto il direttore sportivo Christian Heidel. Ci sono ancora alcune cose che dipendono da questo.

Inizialmente, la televisione Sky ha riferito di questo trasferimento. Il prezzo del trasferimento dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro. Il contratto di Gruda con Mainz scade ancora nel 2026. Heidel ha sottolineato che il prezzo del trasferimento non è ancora stato stabilito. In ogni caso, non sarebbe i 50 milioni di euro che sono stati menzionati occasionalmente nei media in passato. "Non ho mai detto che Brajan Gruda costa 50 milioni di euro," ha detto Heidel.

Gruda si è fatto notare con prestazioni eccezionali per Mainz nella scorsa stagione e ha ampliato il gruppo di allenamento della nazionale tedesca prima del Campionato Europeo di Calcio. Se il trasferimento si concretizza, i Renoani dovranno sostituirlo sul mercato delle trasferte.

"Faremo qualcosa, tutti possono esserne sicuri. Porteremo più di un giocatore. Non mi impegno per posizioni. Dobbiamo vedere," ha detto Heidel. Si sta anche lavorando sul ritorno del difensore Sepp van den Berg, che è stato prestato per l'ultima volta a FC Liverpool. "Non abbiamo rinunciato a farlo tornare da noi. Stiamo ancora lavorando su questo," ha confermato Heidel.

