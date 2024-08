- Mai più un elfo tradizionale:

Ex-giocatore di calcio Tim Wiese ha probabilmente interrotto i suoi legami con il suo storico club Werder Bremen. Solo due settimane dopo aver raggiunto un accordo extragiudiziale nella disputa di mesi per il divieto di stadio per il 42enne, Wiese ha dichiarato al quotidiano "Bild" (martedì): "Ho deciso di non giocare più per la squadra delle leggende del club. Data la situazione che mi è stata gettata addosso dalla direzione del club negli anni, come sono stato trattato e come hanno gestito alcune questioni, non posso farlo".

Il Werder aveva imposto un divieto di stadio a Wiese fino a dicembre 2023, che lui aveva contestato in tribunale. Il divieto era stato imposto a causa di due presunti incidenti durante la sua visita alla partita casalinga del Werder Bremen contro il Bayer Leverkusen nel marzo 2023. All'inizio del processo lo scorso novembre, un membro del personale di catering ha testimoniato che Wiese l'aveva insultata a causa del suo colore della pelle. Inoltre, una seconda cameriera ha riferito di barzellette razziste nella lounge dove si trovava l'ex portiere. Wiese nega queste accuse.

Nonostante le sue divergenze con la direzione del Werder Bremen, Tim Wiese aveva precedentemente espresso il suo interesse a partecipare agli eventi della lega calcistica del club. Tuttavia, dopo la sua decisione di rinunciare alla squadra delle leggende, rimane incerto se parteciperà a qualsiasi futura attività della lega.

