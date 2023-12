Personale

Mahmoud Abbas in breve

Data di nascita: 1935

Luogo di nascita: Safed, Palestina

Matrimonio: Amina Abbas

Figli: Tre figli Mazen (morto nel 2002), Yasser e Tareq

Istruzione: Università di Damasco, laurea; Oriental College (a Mosca), dottorato.

Altri fatti

La sua famiglia lasciò l'area del Mandato britannico Safed, in Palestina, per vivere in Siria come rifugiati nel 1948.

Abbas ha posato piastrelle e insegnato alle scuole elementari prima di laurearsi in legge.

Ha svolto un ruolo fondamentale nella stesura della Dichiarazione di principi, gli storici accordi di Oslo firmati nel 1993 dal presidente dell'OLP Yasser Arafat e dal primo ministro israeliano Yitzhak Rabin.

È stato il principale artefice della decisione del Consiglio nazionale palestinese di collaborare con i gruppi di pace israeliani.

È noto anche come Abu Mazen. (Abu è un termine gergale che indica il capofamiglia o il padre dei figli).

Cronologia

1959 - Membro fondatore del Movimento di liberazione nazionale palestinese (Fatah), che diventa il più grande gruppo politico dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP).

1964 - Fatah si unisce all'OLP.

1967 - Viene nominato membro del Comitato centrale di Fatah.

1968 - Entra nel Consiglio nazionale palestinese (PNC).

1980 - Viene eletto nel Comitato esecutivo dell'OLP.

Settembre 1993 - Accompagna Arafat alla Casa Bianca per firmare gli Accordi di Oslo, o Dichiarazione di principi.

1995 - Firma l'Accordo di pace ad interim con Israele.

19 marzo 2003 - Accetta la carica di Primo Ministro dell'Autorità Palestinese.

3 giugno 2003 - Incontra il Presidente degli Stati Uniti George W. Bush e i leader di Egitto, Arabia Saudita, Giordania e Bahrein, in Egitto, per discutere degli sforzi di pace.

6 settembre 2003 - Si dimette da primo ministro dell'Autorità Palestinese.

11 novembre 2004 - Diventa presidente dell'OLP dopo la morte di Arafat.

9 gennaio 2005 - Dichiara la vittoria alle elezioni presidenziali palestinesi.

26 maggio 2005 - Incontro con Bush; è il primo incontro con l'Autorità Palestinese alla Casa Bianca dopo la rottura dei colloqui di pace nel 2000. Bush si impegna a dare all'Autorità Palestinese 50 milioni di dollari in aiuti.

31 maggio 2005 - Si sottopone con successo a un piccolo intervento al cuore in un ospedale di Amman, in Giordania.

21 febbraio 2006 - Chiede al leader di Hamas Ismail Haniya di formare un governo. Haniya giura a marzo.

14 giugno 2007 - Scioglie il governo e destituisce Haniya da primo ministro. Haniya rifiuta e rimane il leader de facto della Striscia di Gaza.

15 giugno 2007 - Nomina l'economista Salam Fayyad come nuovo primo ministro di un gabinetto palestinese di emergenza.

27 novembre 2007 - Partecipa alla Conferenza di Annapolis per la pace in Medio Oriente, la prima conferenza di pace ufficiale sponsorizzata dagli Stati Uniti dal 2000. Partecipano anche alti diplomatici e rappresentanti di decine di Paesi e organizzazioni, nella speranza di riavviare i negoziati di pace in Medio Oriente, in fase di stallo.

24 aprile 2008 - Incontro con Bush alla Casa Bianca.

Gennaio 2009 - Estende il suo mandato fino al 2010, citando una clausola della Costituzione.

16 dicembre 2009 - Il Consiglio centrale dell'OLP vota per estendere il mandato di Abbas come presidente a tempo indeterminato.

4 maggio 2011 - Abbas e il leader di Hamas Khaled Meshaal adottano formalmente un accordo di riconciliazione durante una cerimonia in Egitto.

16 settembre 2011 - Abbas annuncia, durante un discorso a Ramallah, che perseguirà la candidatura della Palestina a membro delle Nazioni Unite.

23 settembre 2011 - Abbas presenta una lettera di richiesta di status al Segretario generale delle Nazioni Unite.

3 gennaio 2013 - Abbas emette un decreto che rinomina l'organizzazione "Stato di Palestina".

31 dicembre 2014 - Un giorno dopo che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione che chiedeva la creazione di uno Stato palestinese entro il 2017 e il ritiro di Israele dalla Cisgiordania e da Gerusalemme Est, Abbas presenta domanda di adesione alla Corte penale internazionale. Questo pone le basi perché l'Autorità Palestinese possa eventualmente presentare denunce per crimini di guerra contro Israele.

30 settembre 2015 - Prima dello storico innalzamento della bandiera palestinese alle Nazioni Unite, Abbas si rivolge all'Assemblea Generale dell'ONU affermando che l'Autorità Palestinese non è più vincolata agli accordi di Oslo.

8 settembre 2016 - Documenti sovietici un tempo segreti, ottenuti dalla CNN dall'Archivio Mitrokhin del Churchill College dell'Università di Cambridge, affermano che Abbas, che si è laureato a Mosca nel 1982, era un agente del KGB mentre era membro dell'OLP a Damasco. I leader palestinesi declinano il rapporto come una "campagna diffamatoria".

30 settembre 2016 - Partecipa ai funerali dello statista israeliano Shimon Peres e stringe la mano al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

6 ottobre 2016 - Viene ricoverato in ospedale per sottoporsi a test cardiaci.

3 maggio 2017 - Incontra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca.

10 dicembre 2017 - Abbas annulla un incontro con il vicepresidente statunitense Mike Pence in seguito al riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte di Trump.

14 gennaio 2018 - Abbas invita l'OLP a "rivedere tutti gli accordi firmati tra l'OLP e Israele perché Israele ha portato questi accordi a un vicolo cieco" e accusa Israele di aver messo fine agli accordi di Oslo. Questa critica arriva sei settimane dopo l'annuncio da parte di Trump del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele.

30 aprile 2018 - Abbas interviene all'apertura del Consiglio nazionale palestinese affermando che l'Olocausto non è stato provocato dall'antisemitismo, ma dalle attività finanziarie degli ebrei europei e siscusa pochi giorni dopo.

28 maggio 2018 - Viene dimesso dall'ospedale dopo essere stato curato per una polmonite.

28 gennaio 2020 - Abbas rifiuta il piano per il Medio Oriente "Peace to Prosperity " di Trump, presentato insieme a Netanyahu alla Casa Bianca, affermando in una conferenza stampa da Ramallah, in Cisgiordania, che "Gerusalemme non è in vendita. Tutti i nostri diritti non sono in vendita o in compromesso. Il vostro accordo è una cospirazione e non funzionerà". Abbas, avendo tagliato i contatti diplomatici con gli Stati Uniti nel dicembre 2017, non ha partecipato alla presentazione e non è stato informato del piano.

29 aprile 2021 - Abbas annuncia il rinvio delle elezioni parlamentari previste, affermando che Israele non ha confermato che permetterà di votare a Gerusalemme Est.

16 agosto 2022 - In una conferenza stampa a Berlino, Abbas afferma che Israele ha causato "50 Olocausti" contro i palestinesi, scatenando l'indignazione dei leader mondiali e una tempesta sui social media.

5 novembre 2023 - Abbas incontra il Segretario di Stato americano Antony Blinken a Ramallah, in un'escalation di violenza dei coloni in Cisgiordania dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre.

