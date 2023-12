La storia in primo piano

Mahindra spera di innescare la rivoluzione delle auto elettriche con il successo in pista

Mahindra Racing è vista come la chiave per le vendite di veicoli elettrici in India, in forte crescita.

D'Ambrosio: "Siamo una grande azienda con il cuore di un piccolo team".

Mahindra punta a supercar, tuktuk, autobus e scooter elettrici

Pur essendo ancora agli inizi, c'è la speranza che Mahindra Racing possa avere un impatto simile in futuro.

Uno dei team presenti sulla griglia di partenza della Formula E, è in testa sia al campionato piloti che a quello a squadre, anche se l'amministratore delegato Dilbagh Gill è intenzionato a sminuire le voci di gloria del titolo.

"Non credo che siamo ancora in lizza per il campionato", ha dichiarato alla CNN.

L'attuale leader del campionato Jerome D'Ambrosio non si illude di essere solo un piccolo ingranaggio di una grande ruota.

Il team è di proprietà di Mahindra & Mahindra, l'unica casa automobilistica elettrica mainstream in India, che è stata sostenuta dall'impegno del governo indiano di ripulire uno dei Paesi più inquinati del mondo con un piano ambizioso per vendere solo auto elettriche entro il 2030.

Secondo un recente rapporto, l'India conta sette delle 10 città del mondo con il peggiore inquinamento atmosferico e Gurugram, un sobborgo della capitale indiana Nuova Delhi, è la città più inquinata del mondo, secondo Greenpeace e AirVisual.

D'Ambrosio, che ha vinto la seconda gara del calendario in Marocco, ha dichiarato: "Siamo come una grande azienda con l'anima di una piccola squadra, e questo può essere la chiave del successo di questa squadra".

"È vero che facciamo parte di un quadro più ampio e di un gruppo di aziende, e ognuno di noi ha un ruolo individuale da svolgere. Il mio è quello di guidare l'auto e, come un pilota da corsa, di puntare alla vittoria. Qualsiasi cosa in meno non è sufficiente, ma dobbiamo lottare per la vittoria anche se stiamo combattendo contro grandi nomi e grandi squadre".

La supercar di Mahindra

La stagione 2018/19 di Formula E

Mahindra vende automobili dalla fine degli anni '40, ma ha prodotto il suo primo modello elettrico nel 2013 dopo aver acquisito il pionieristico produttore di auto elettriche Reva. Mahindra prevede di aumentare la produzione di auto elettriche di 5.000 unità all'anno per arrivare a 60.000 entro il 2020.

Ma come spiega Gill, il marchio sta guardando oltre le tipiche auto stradali per la sua rivoluzione elettrica.

In occasione dell'attuale Salone dell'Auto di Ginevra, ha presentato la sua supercar elettrica Battista e sta guardando anche ad altri veicoli.

Gill ha spiegato: "I veicoli elettrici sono ancora agli inizi e l'India è un grande mercato, uno dei più grandi al mondo. Ci rendiamo conto dell'efficienza dei veicoli elettrici e dei veicoli commerciali.

"Ok, può non essere sexy, ma stiamo guardando all'intero settore dei veicoli elettrici, dai camion che entrano ed escono dalle città causando problemi di inquinamento agli autobus e ai tuktuk".

Inoltre, con l'acquisto dell'azienda americana GenZe, Mahindra ha ampliato il proprio raggio d'azione alle biciclette e agli scooter elettrici e ha già promesso che il 25% dell'intera flotta di veicoli sarà elettrico entro il 2020.

Ma l'azienda ritiene che la Formula E possa contribuire a diffondere il messaggio dell'energia verde. La serie sta guadagnando popolarità a livello globale, con una gara in India in futuro, e si ipotizza che un giorno potrebbe superare la Formula 1 per la sua rilevanza nell'industria automobilistica in evoluzione.

Gill ammette che la Formula E funge da "piattaforma di marketing che porta il marchio in nuovi mercati", ma anche che la tecnologia di un'auto come quella di D'Ambrosio è trasferibile a un'auto stradale.

Molto più della Formula 1

Secondo le stime di Gill, il trasferimento della tecnologia da un'auto di F1 a un'auto stradale richiede circa cinque anni. Per la Formula E il trasferimento di tecnologia è di circa 18 mesi.

I passi avanti compiuti dal team sono enormi: un miglioramento dell'1% dell'efficienza nella terza stagione in pista solo grazie a miglioramenti del software, impressionante se si considera che il tasso di efficienza era già del 93%.

"La tecnologia di un'auto da corsa si vede anche su un'auto da strada", ha spiegato. "Stiamo fornendo molto di più a un'auto da strada che alla F1".

C'è un regolare scambio di idee tra la squadra corse, in particolare il direttore tecnico Lewis Butler, e il marchio Mahindra in India. Le diverse parti dell'azienda Mahindra fanno la spola tra l'India e la sede della squadra corse nel Regno Unito per scambiarsi informazioni.

D'Ambrosio è al suo primo anno con Mahindra Racing ma alla sua quinta stagione in tutto nella serie dalla sua nascita.

Sul modo in cui è decollata, ha detto: "La Formula E è passata dal nulla a questo in cinque anni. Sono sorpreso. Se mi aveste detto che ora sareste stati qui, avrei contestato".

"Per gli sport motoristici è necessario essere rilevanti, essere accettati, avere un senso tra 30, 40 o 50 anni. E noi lo siamo con quello che sta accadendo con l'industria e i veicoli elettrici. Stiamo sviluppando veicoli elettrici e forse tra 20 anni tutti i veicoli saranno elettrici. Con queste premesse, che senso avrebbe spendere soldi per le auto da corsa?

"Adoro la tecnologia e il trasferimento alle auto da strada: è davvero incredibile. Essere parte di questo trasferimento tecnico ed essere al limite è molto eccitante. Tutto ciò che facciamo è adattarci ed evolverci per il domani.

"Per me la Formula E è il futuro. La adoro. Non vorrei essere altrove. Mi piacciono il messaggio e il concetto. È a questo che appartiene il futuro".

