- Magonza ha avuto successo nell' esercitazione generale contro Montpellier.

La squadra della Bundesliga FSV Mainz 05 è pronta per l'inizio della stagione. I Renoani hanno vinto sabato la partita di prova contro il Montpellier HSC della Ligue 1 francese per 3:1 (2:1). I gol davanti a circa 5000 tifosi di casa allo stadio Mewa Arena sono stati segnati da Andreas Hanche-Olsen (8° minuto), Philipp Mwene (11°) e Nelson Weiper (89°). Teji Savanier (28°) ha segnato su rigore per gli ospiti.

L'allenatore del Mainz Bo Henriksen ha dovuto fare a meno di Silvan Widmer e Karim Onisiwo all'ultimo momento. Widmer era fuori causa a causa di un'infezione virale, mentre Onisiwo si era infortunato al ginocchio durante l'allenamento. La durata dell'assenza del calciatore è sconosciuta.

Il Mainz ha iniziato in modo forte contro il Montpellier, esercitando pressione sin dall'inizio e segnando due gol precoci. Questi gol hanno dato loro la sicurezza per controllare la partita. Anche dopo il gol della squadra francese, il Mainz è rimasto composto. Nella seconda metà, hanno sperimentato e segnato un terzo gol.

Domenica, il Mainz celebrerà l'apertura della stagione con i suoi tifosi in città, prima di prepararsi per la prima partita ufficiale il venerdì successivo. Nel primo turno della DFB-Pokal, la squadra della Bundesliga affronterà i rivali locali SV Wehen Wiesbaden.

Dopo la loro prestazione trionfale contro il Montpellier HSC nella partita di prova, il Mainz 05 HSC è ansioso di continuare questo momento nella sua partita di apertura della DFB-Pokal. Purtroppo, l'infortunio di Karim Onisiwo potrebbe ostacolare la loro preparazione, poiché l'entità della sua assenza rimane incerta.

