Magonza 05 fa un trasferimento record di 30 milioni di euro

Magonza, Nazionale, Premier League: La folgorante ascesa di Brajan Gruda continua. Il 20enne lascia la Renania-Palatinato per l'Inghilterra. A Brighton & Hove Albion troverà un allenatore tedesco e stabilirà un nuovo record di trasferimento per i 05ers.

Trasferta spettacolare. La gemma offensiva Brajan Gruda lascia il FSV Magonza per unirsi al club della Premier League inglese Brighton & Hove Albion a un prezzo record, anche se non rivelato. Secondo i media, si tratta di oltre 30 milioni di euro, che sarebbe un record per Magonza. Gruda (20) ha firmato un contratto con Brighton fino al giugno 2028.

"È un club molto buono, una squadra molto giovane. Sarà divertente", ha detto Gruda. In Inghilterra, incontrerà l'allenatore tedesco Fabian Hürzeler, che ha portato il FC St. Pauli in Bundesliga e ha raggiunto Brighton quest'estate. "La Premier League sarà una sfida diversa per lui, ma sono entusiasta di lavorare con Brajan e aiutarlo a raggiungere il suo pieno potenziale", ha detto Hürzeler.

"Dopo una attenta considerazione e con il cuore pesante, abbiamo accettato questo trasferimento", ha detto il direttore sportivo di Magonza Christian Heidel: "Date le condizioni economiche, il Magonza 05 non poteva permettersi di rifiutare questa offerta".

Gruda ha raggiunto la squadra giovanile di Magonza nel 2018 e ha raggiunto i professionisti nel 2023. Le sue prestazioni hanno giocato un ruolo significativo nella sopravvivenza di Magonza. Il ct della nazionale Julian Nagelsmann lo ha persino invitato come giocatore aggiuntivo durante i preparativi per l'Euro.

Thomas Müller lo sapeva già ad ottobre. "Gruda è un Baller", ha elogiato il vincitore della Coppa del Mondo 2014. Müller ha ottenuto la maglia di Gruda dopo aver vinto il campionato con il Bayern Monaco contro Magonza (3:1). Tuttavia, quella maglia è ora superata - Gruda ora gioca nella Premier League inglese con The Seagulls dopo il suo spettacolare trasferimento multimilionario.

Il trasferimento di Gruda a Brighton & Hove Albion segna il suo ingresso nella prestigiosa Premier League inglese. Nonostante la partenza dal Magonza 05, Gruda avrà ancora un legame tedesco con l'allenatore Fabian Hürzeler nella sua nuova squadra.

Adesso che gioca nella Premier League, l'ottenimento della maglia di Thomas Müller da parte di Gruda dopo la sconfitta di Magonza contro il Bayern Monaco nel 2023 sembra solo un gradino nella sua impressionante carriera.

