Magnus Carlsen è il protagonista di un nuovo torneo di scacchi "per portare il gioco a un miliardo di appassionati".

La Global Chess League (GCL) inaugurale, che ha preso il via a Dubai il 22 giugno, è l'ultimo evento che offre un nuovo formato di gioco.

Il formato prevede che sei squadre, composte da sei giocatori ciascuna, si affrontino in una fase a gironi prima che le prime due classificate si affrontino nella finale.

Il formato in stile franchising consente ai fan di seguire le squadre, oltre ai giocatori, e alcune delle più grandi star del gioco sono coinvolte.

"Penso che si tratti di qualcosa di veramente speciale", ha dichiarato alla CNN il grande maestro Magnus Carlsen, che parteciperà al torneo.

Sia il formato che l'idea generale del campionato sono nuovi e piuttosto unici".

"Negli scacchi ci sono state competizioni a squadre, ma sono state principalmente basate sulla nazionalità e quindi questo sistema di costruire un campionato professionale è molto, molto eccitante per me e penso anche per gli altri giocatori e appassionati di scacchi".

Ogni squadra deve essere composta da due concorrenti donne, da un giocatore nato nel 2002 o più tardi e da un giocatore "icona", tra cui Carlsen, il miglior giocatore di scacchi al mondo.

Il grande maestro indiano Viswanathan Anand e il grande maestro russo Ian Nepomniachtchi sono solo due degli altri grandi nomi che partecipano.

Il progetto nasce da un'idea della FIDE, l'organo di governo degli scacchi, e della società di trasformazione digitale Tech Mahindra. La partnership dice che spera di includere tecnologie all'avanguardia, come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale, per portare il gioco a un altro livello.

"Penso che tutto ciò che lo circonda sia professionalizzato in un modo che non si era mai visto prima", ha aggiunto Carlsen.

"Ma credo che questo sia solo l'inizio. Sarà molto interessante vedere come si svilupperà in futuro, quando i giocatori, le squadre e i tifosi inizieranno a sentire un senso di appartenenza alle rispettive squadre".

Secondo Chess.com, ogni membro della squadra vincitrice a Dubai riceverà 7.500 dollari, mentre altri 5.000 dollari andranno al manager della squadra.

Carlsen spera che il nuovo formato del campionato riesca ad aprire il gioco a un nuovo pubblico, un'ambizione condivisa dal presidente della GCL Jagdish Mitra.

"Penso che sia un'opportunità per lo sport degli scacchi e per i suoi 600 milioni di fan", ha dichiarato Mitra alla CNN Sport.

"È un evento storico, la prima di molte settimane all'anno, e un'opportunità per far crescere il gioco oltre i 600 milioni, fino a un miliardo di fan in tutto il mondo, e per renderlo probabilmente uno degli sport più visti al mondo".

"Il nostro intento è fare in modo che sempre più persone che giocano a scacchi a casa diventino fan di questo sport e si impegnino in esso. Non si tratta solo di seguire qualcuno, ma di seguire queste franchigie".

Pur riconoscendo il desiderio di alcuni di proteggere i tornei di scacchi tradizionali, Mitra vuole che la GCL espanda gli orizzonti del gioco.

L'obiettivo, ha detto, è che il GCL arricchisca l'ambiente, non che sostituisca le pratiche di lunga data.

L'obiettivo più grande, però, è forse quello di rendere la GCL adatta e appassionante per il pubblico televisivo.

"Vogliamo essere in grado di far sì che la gente possa vederlo", ha detto Mitra.

"La parte più importante è ciò che lo accompagna. Quindi l'intera produzione, il colore, lo sfarzo, le luci, il suono, il commento, che è davvero fondamentale perché la gente possa collegarsi e capire, è fondamentale per il successo".

Se il GCL riuscirà nel suo intento, non passerà molto tempo prima che le più grandi stelle degli scacchi diventino nomi noti in tutto il mondo.

Fonte: edition.cnn.com