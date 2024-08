- Maggiori finanziamenti statali per la ricerca e l'insegnamento in unimedicina

Il Reno-Palatinato ha notevolmente aumentato il proprio sostegno finanziario per la ricerca e l'insegnamento presso il complessivamente deficitario Centro Medico Universitario di Magonza negli ultimi anni. La cosiddetta contribuzione finanziaria dello stato è cresciuta di circa un quarto, da 95,04 milioni di euro nel 2020 a 119,19 milioni di euro nel 2024, secondo una risposta del Ministero della Scienza e della Salute di Magonza a una richiesta del gruppo parlamentare della CDU.

L'adeguato finanziamento del Centro Medico Universitario nei settori della ricerca e dell'insegnamento e il suo impatto sulla sostenibilità economica complessiva della struttura, che compete con altre cliniche universitarie, è un argomento di discussione da tempo. Tuttavia, i consistenti deficit derivano dall'assistenza sanitaria. I trattamenti sono finanziati caso per caso dalle compagnie assicurative, ma questi importi forfettari non hanno coperto i costi negli ultimi anni. Nel 2023, il Centro Medico Universitario ha chiuso l'anno con una perdita di circa 113,6 milioni di euro.

Poiché l'assistenza sanitaria non è redditizia, il Centro Medico Universitario assume prestiti operativi, che ora ammontano a più di mezzo miliardo di euro. Questi non possono essere ridotti finché la struttura è in perdita. Lo stato assume la garanzia per questi prestiti, ovvero è responsabile se il Centro Medico Universitario non è più in grado di ripagarli - è quindi un onere indiretto per il bilancio dello stato. Pertanto, il Centro Medico Universitario può assumere prestiti solo nell'ambito di un'autorizzazione di credito decisa dal parlamento statale, attualmente fissata a 750 milioni di euro.

Il deficit deve essere ridotto a zero in cinque anni

Tuttavia, il Centro Medico Universitario non deve continuare a registrare deficit in modo indefinito. Il consiglio di sorveglianza, presieduto dal Ministro della Salute e della Scienza Clemens Hoch (SPD), ha incaricato la direzione di sviluppare entro la fine dell'anno un concetto che consenta di ridurre le perdite a zero in cinque anni.

Nel 2019, il Centro Medico Universitario ha incaricato la società di revisione KPMG di condurre uno studio sulla propria attrezzatura finanziaria, anche in confronto ad altre cliniche universitarie. Tuttavia, i risultati di questa analisi sono di significato limitato, poiché ci sono sistemi di finanziamento molto diversi per le cliniche universitarie. "Il bilancio dello stato non può basarsi sui confronti effettuati in questa indagine", scrive il ministero. Invece, il Centro Medico Universitario è invitato a presentare i propri fabbisogni, che saranno quindi discussi. Tuttavia, le discussioni tra il Centro Medico Universitario e il ministero, che sono state anche influenzate dallo studio, hanno contribuito a un certo grado di oggettività nella questione.

