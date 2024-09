- Maggiore produzione di energia rinnovabile: aumento delle fonti di energia elettrica sostenibili

Germania si appoggia costantemente all'elettricità prodotta da fonti ecologiche per soddisfare i propri fabbisogni energetici. L'Ufficio Federale di Statistica riferisce che nel primo semestre del 2024, il contributo dell'energia eolica, solare, idroelettrica e da biomassa alla produzione totale di elettricità ha raggiunto un nuovo record del 61,5%, pari al 61,5% della produzione totale di elettricità.

L'energia eolica ha guidato la carica tra le fonti energetiche, contribuendo per il 33% del totale, con un aumento del 11,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, principalmente a causa delle condizioni meteorologiche eccezionalmente ventose.

La produzione di energia solare ha registrato un aumento dell'8,3%, contribuendo per 30,5 miliardi di kilowattora, pari quasi al 13,8% della produzione totale di elettricità.

although coal remains a significant player, producing 45.9 billion kilowatt-hours, a decrease of 26.4% from the previous year, this is the lowest amount of coal-derived electricity since monitoring began in 2018. Despite this, coal remains the second most utilized energy source, contributing 20.9% to the total. Natural gas made up 14.6% of the electricity mix.

Germany imported 23% more electricity and exported 15% less during the half-year, resulting in a net import of 9.8 billion kilowatt-hours, contrasting with the small net export of 2 billion kilowatt-hours registered in the first half of 2023.

The demand for electricity in Germany remained relatively consistent at 229.9 billion kilowatt-hours. However, the domestic electricity production decreased by 5.3% to 220 billion kilowatt-hours.

Il passaggio verso fonti energetiche rinnovabili in Germania è evidente, poiché l'elettricità prodotta da fonti eolica, solare, idroelettrica e da biomassa rappresenta un nuovo record del 61,5% della produzione totale di elettricità. La produzione di energia solare ha registrato un aumento significativo, contribuendo per 30,5 miliardi di kilowattora, che evidenzia l'importanza crescente delle fonti energetiche pulite.

