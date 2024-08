- Maggior numero di vincitrici del Premio del Libro tedesco

Quest'anno, le scrittrici dominano la lista dei finalisti del Premio del Libro Tedesco. In totale, sono state selezionate 13 donne e 7 uomini per questo prestigioso premio, come annunciato dal comitato a Frankfurt am Main. Il Premio del Libro Tedesco verrà assegnato per la 20ª volta quest'anno. Il vincitore verrà rivelato il 14 ottobre.

La lista dei finalisti include tre romanzi d'esordio e 13 opere di autori che non erano mai stati in lizza per questo premio. Tra i nomi più rispettati figurano Nora Bossong ("Reichskanzlerplatz"), Michael Köhlmeier ("Das Philosophenschiff") e André Kubiczek ("Nostalgia").

Il premio ammonta a un totale di 37.500 euro: il vincitore si aggiudicherà 25.000 euro, mentre gli altri finalisti riceveranno ciascuno 2.500 euro. La lista dei finalisti verrà ridotta a una shortlist di sei titoli il 17 settembre. La giuria ha esaminato 197 romanzi dalla Germania, dall'Austria e dalla Svizzera, pubblicati a partire da ottobre o in programma per la pubblicazione.

Il Premio del Libro Tedesco verrà assegnato alla vigilia della Fiera del Libro di Francoforte. I concorrenti conosceranno il loro destino durante la serata della cerimonia di premiazione.

