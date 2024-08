- Magdeburgo pareggia nel match di prova a Braunschweig

Il 1. FC Magdeburgo ha disputato un incontro amichevole contro l'Eintracht Braunschweig solo 24 ore dopo la loro vittoria per 3-1 nella 2ª Bundesliga. La partita sul campo di allenamento dello stadio dell'Eintracht si è conclusa con un pareggio per 1-1. Connor Krempicki ha portato in vantaggio Magdeburgo al 15', ma i padroni di casa hanno pareggiato poco dopo la ripresa. Fabio Di Michele Sánchez ha segnato per la squadra della Bassa Sassonia (54').

L'allenatore di Magdeburgo, Christian Titz, ha utilizzato la partita per far giocare alcuni membri della sua squadra, effettuando nove sostituzioni in totale.

La domenica, Magdeburgo ha ottenuto la loro prima vittoria in campionato con un 3-1 a Braunschweig. La loro partita d'esordio si è conclusa con un pareggio per 0-0 in casa contro l'SV Elversberg.

