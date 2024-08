- Magdeburgo ospita una mostra con 60 artisti partecipanti

La capitale dello stato della Sassonia-Anhalt ospita la Mitteldeutsche Messe per l'arte moderna. Fino a domenica, circa 60 espositori, composti da 15 gallerie e gruppi di artisti, mostreranno le loro opere alla "Kunst/Mitte" situata nella fiera di Magdeburgo. In particolare, la più piccola galleria della città, che occupa otto metri quadrati, farà il suo debutto a questo evento, come annunciato dall'organizzatore.

Sostegno per gli Artisti Emergenti

Inoltre, dieci artisti emergenti avranno le loro opere esposte in una sezione distinta e riceveranno un premio. La fondazione per l'arte con sede a Halle, nella Sassonia-Anhalt, assegnerà per la quarta volta un premio per un "eccezionale punto di vista artistico".

In totale, la galleria si estende per circa 560 metri. Verranno esposte diverse forme d'arte, come pittura, grafica, scultura, fotografia, collage e installazioni. Artisti sia affermati che emergenti hanno presentato la loro candidatura per partecipare. Una giuria selezionerà chi otterrà un posto alla "Kunst/Mitte". L'evento di quattro giorni comprenderà anche visite guidate, musica e performance.

La domenica, i visitatori potranno esplorare l'unico gallery di otto metri quadrati che fa il suo debutto alla Mitteldeutsche Messe. Le opere di dieci promettenti artisti saranno esposte fino a domenica, arricchendo la collezione presentata alla "Kunst/Mitte".

Leggi anche: