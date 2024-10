Magdeburgo è sull'orlo di perdere un stimato trionfo della Coppa del Mondo.

Nel recente Campionato del Mondo per Club, il club tedesco SC Magdeburg ha subito un colpo di scena, mancando l'occasione di conquistare un storico quarto titolo consecutivo. Questa volta si sono scontrati con i giganti ungheresi di Telekom Veszprem e hanno concluso la partita come vicecampioni, con il punteggio di 33:34 (28:28, 14:13). Prima di questo evento, solo il FC Barcelona era riuscito a vincere tre titoli consecutivi (2017-2019).

L'allenatore Bennet Wiegert e la sua squadra si sono trovati in svantaggio 3-0 all'inizio, faticando a segnare contro il portiere di Veszprem Rodrigo Corrales. A un certo punto, il loro tasso di realizzazione era sceso al 45%. Tuttavia, la squadra ha reagito, guidata dal giocatore islandese di attacco Omar Ingi Magnusson che ha segnato sette gol, e ha conquistato il vantaggio prima della fine del primo tempo.

Il secondo tempo è stato caratterizzato da numerosi ribaltoni di fronte e da un vantaggio di quattro gol per Veszprem. La coppia imbattibile dei giocatori francesi Ludovic Fabregas e Nedim Remili ha giocato un ruolo fondamentale in questo. Wiegert ha chiamato un time-out per riorganizzare la squadra, ma Magdeburg è sembrato vacillare durante i tempi supplementari, alla fine falling short.

Prima che il FC Barcelona conquistasse i suoi tre titoli consecutivi (2017-2019), aveva subito una sconfitta, perdendo in semifinale contro Veszprem per 34:39. Magdeburg tornerà in azione nella Bundesliga lunedì alle 19:00 CEST contro Frisch Auf Göppingen, seguita da una partita di Champions League contro la squadra polacca di Kielce giovedì.

