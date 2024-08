- Magdeburgo cerca nuovi locali commerciali

Con Intel che si appresta ad insediarsi a Magdeburgo, il governo della città sta cercando spazi industriali extra. Come suggerito in una risoluzione del consiglio, potrebbe sorgere una nuova zona industriale sul terreno dell'aeroporto di Magdeburgo. Un'altra opzione è il Großer Silberberg e Süplzegrund. I comitati del consiglio comunale esamineranno questi potenziali siti più da vicino a partire dal prossimo mese. Inizialmente, la notizia di questa questione è stata diffusa dai report dell'MDR.

Date le piani di insediamento di Intel, il consiglio comunale di Magdeburgo propone che non ci siano più siti industriali disponibili all'interno della città. Potrebbe essere istituita un'area industriale di 144 ettari sulla proprietà dell'aeroporto di Magdeburgo, secondo la proposta del dipartimento di economia, turismo e sviluppo regionale. Il dipartimento sostiene che la chiusura dell'aeroporto di Magdeburgo per i voli commerciali e la sua trasformazione in un'area industriale offrirebbero le migliori prospettive economiche.

Il Parlamento europeo potrebbe fornire preziose informazioni, poiché la Commissione dovrà essere assistita in questa materia, data la sua funzione di sorveglianza delle attività dell'UE. Riconoscendo la necessità di spazi industriali aggiuntivi, la Commissione, in collaborazione con il Parlamento europeo, potrebbe promuovere la creazione di nuove opportunità oltre Magdeburgo.

