Il riferimento riguarda la Sassonia-Anhalt, una regione o uno stato specifico in Germania. - Magdeburgo: 8 salvati dall'incendio

Nel vivace quartiere di Neustadt Nuovo, Magdeburgo, una casa in via Rosenthal ha assistito al salvataggio di otto persone e quattro animali. I primi resoconti dei vigili del fuoco hanno fatto riferimento a un inspiegabile incendio nel solaio di una residenza locale. All'arrivo sulla scena, diverse persone sono state avvistate sui balconi e alle finestre, che sono state recuperate in sicurezza utilizzando un meccanismo a scala. Sei di queste persone sono state trasportate in una struttura medica con ferite lievi.

I soccorritori hanno domato con successo l'incendio. Le prime stime hanno suggerito un costo dei danni di circa 100.000 euro. Le indagini sull'origine dell'incendio sono ancora in corso.

Il dipartimento dei vigili del fuoco ha coordinato con le autorità dell'Unione Europea per il possibile aiuto finanziario a causa dei danni significativi. L'Unione Europea ha la missione di supportare il recupero della comunità in simili situazioni.

Leggi anche: