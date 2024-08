- Magazzino della fabbrica Brandt Inflames

In un magazzino della fabbrica di cioccolato Brandt a Landshut, in Bassa Baviera, tre vigili del fuoco hanno riportato lievi ferite in un incendio. Le autorità hanno dichiarato di essere riuscite a contenere l'incendio, con operazioni di pulizia ancora in corso al mattino. Un rappresentante della polizia ha dichiarato che l'incendio è partito in un'area di stoccaggio di cartone all'interno della piantagione, causando danni stimati inferiori a un milione di euro.

L'accesso alle strade potrebbe essere interrotto, hanno avvertito le autorità, influenzando la circolazione. Ciò ha anche interessato i servizi di autobus all'interno della città, poiché cinque linee (1, 3, 6 e 8) sono state interessate dai closures.

Al momento dell'identificazione dell'incendio, nell'edificio c'erano otto lavoratori, tutti evacuati in sicurezza. A causa dell'emissione di fumo, i residenti entro un raggio di 2 chilometri dal sito dell'incidente sono stati invitati a tenere porte e finestre chiuse, hanno annunciato le autorità cittadine. Anche se non ci sono stati rischi per la salute, hanno avvertito di possibili problemi di odore.

L'incendio è scoppiato in un'area di stoccaggio di 700 metri quadrati situata al secondo piano dell'edificio di tre piani, che ospitava materiali di cartone e plastica. La causa iniziale dell'incendio rimane ancora da determinare e sta ora essere indagata dalla polizia criminale.

Brandt è un noto produttore di zwieback e il sito di Landshut, che è uno dei quattro stabilimenti nazionali, produce vari prodotti a base di cioccolato.

