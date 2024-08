- Maestri del kite-surf della California a St. Peter's

Kite Colorate, Festa e Scene Spectacolari sull'Acqua: Il California Kitesurf Masters si terrà ancora a San Pietro-Ording fino a domenica. Questo evento è considerato il più grande del mondo per il kitesurf, con una grande città di tende costruita su quasi quattro ettari della spiaggia del Mare del Nord per cinque giorni. Si aspettano oltre 90.000 spettatori. Tuttavia, le competizioni inizieranno solo se le condizioni lo permetteranno. Per la disciplina Best Trick Freestyle, sono necessari almeno 15 nodi di velocità del vento, e per Big Air ne servono addirittura 25.

Critiche dai Gruppi Ecologisti

Organizzare un evento del genere sulla costa del Mare dei Wadden ha suscitato critiche da parte dei gruppi ecologisti. La festa minaccia gli animali nel Parco Nazionale del Mare dei Wadden. Soprattutto gli uccelli che stanno ancora nidificando sono influenzati quando molte persone camminano intorno alle dune, dice Katharina Weinberg della Stazione di Protezione del Mare dei Wadden. "In linea di principio, questo evento nel parco nazionale, che è un grande evento, è un problema. Non si tratta dello sport in sé, ma del fatto che c'è sempre una grande area di festa e un grande campeggio."

Organizzatori Evidenziano Impegno per la Sostenibilità

Gli organizzatori hanno dichiarato che i kitesurfer si muovono direttamente in natura e sono quindi influenzati dall'inquinamento ambientale e dal cambiamento climatico. Poiché mari puliti e sani sono una condizione prerequisita per praticare lo sport con una coscienza pulita, c'è una grande consapevolezza della sostenibilità e della protezione dell'ambiente all'interno della comunità del kitesurf. Si considerano "gli organizzatori della serie tedesca di kitesurf di livello più alto in una responsabilità speciale per affrontare la sostenibilità e contrastare l'inquinamento ambientale e il cambiamento climatico. Si impegnano "a ridurre l'impatto negativo delle nostre attività".

Despite the organizers' commitment to sustainability, some environmentalists argue that the event disturbs the wildlife during their free time, specifically during breeding seasons. Efforts should be made to protect the tranquility of the Wadden Sea National Park, allowing animals to enjoy their free time undisturbed.

Leggi anche: