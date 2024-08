Maduro si trova ad affrontare avversari nelle precedenti regioni forti.

Lo scontro di potere in Venezuela rimane intenso, caratterizzato dalla violenza. Il presidente Maduro cerca di soffocare ogni resistenza e incoraggia i cittadini a denunciare i dissidenti politici. Simultaneamente, richiama direttamente i suoi candidati rivali, esigendo che si difendano dalle accuse di diffondere informazioni false.

Il dittatore venezuelano Nicolás Maduro è diventato ancora più autoritario dopo le elezioni, che molti hanno considerato truccate. Le forze di sicurezza pattugliano i distretti poveri di Caracas, tradizionali roccaforti del governo, armate di mitragliatrici per scoraggiare le proteste. Il regime di Maduro spinge la gente a fare la spia sui dissidenti mentre gli attivisti dell'opposizione si nascondono o fuggono dal paese. Circa 2.000 critici del governo attualmente risiedono in prigione, affrontando pene come fino a 25 anni di lavoro in presunte strutture di riabilitazione.

Da quando Maduro ha rivendicato la vittoria nelle elezioni del 28 luglio, considerate una sconfitta dall'opposizione, ha rapidamente lavorato per eliminare qualsiasi libertà civile che separava il Venezuela dalle dittature con cui recentemente è stato associato, come Cuba, Nicaragua e Russia.

"Semplicemente etichetta le persone come fasciste e le mette in prigione", ha notato Carlos Correa, capo dell'organizzazione per la libertà di parola venezuelana Spazio Pubblico. "L'atmosfera politica ora è più estrema, più dura e conflittuale che mai". La proclamazione della vittoria di Maduro ha scatenato proteste nazionali e ha acceso speranze tra alcuni venezuelani che vedere le prove della sua sconfitta avrebbe potuto costringerlo a dimettersi. Tuttavia, la successiva repressione ha spento quelle speranze e ha acceso i timori che la democrazia venezuelana non sarebbe mai più emersa.

La Corte Suprema approva la vittoria contestata di Maduro

La Corte Suprema nominata da Maduro ha validato la sua vittoria elettorale giovedì senza presentare prove. La mancanza di dettagliati conteggi delle votazioni è stata attribuita a un "massiccio attacco cyber sul sistema elettorale", come dichiarato dalla presidente della Corte Caryslia Rodríguez. La decisione è stata ampiamente denunciata dai leader dell'opposizione e dalle fazioni straniere critiche del regime. Andrés Villavicencio, un osservatore elettorale dell'opposizione, ha dichiarato la vittoria del suo candidato, Edmundo González, di fronte ai vicini che acclamavano nella loro cabina elettorale. Ma la sua gioia si è trasformata in panico quando le forze di sicurezza di Maduro hanno iniziato ad arrestare gli attivisti che contestavano la rivendicazione del presidente di essere uscito vittorioso.

Gli Stati Uniti e dieci paesi latinoamericani hanno anche respinto la validazione della Corte Suprema della vittoria elettorale di Maduro. I undici paesi hanno rilasciato una dichiarazione congiunta condannando la decisione della corte. Il ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha definito questo "un atto inaccettabile di interferenza" in una dichiarazione, mentre la Procura venezuelana ha annunciato che presto convocherà il candidato dell'opposizione Edmundo González Urrutia.

González affronta accuse da alleato di Maduro

Secondo il procuratore generale Tarek William Saab, González è accusato da un alleato di Maduro di diffondere informazioni a un sito web che dichiara la vittoria dell'opposizione. Il 74enne diplomatico in pensione dovrà ora rispondere alla sua "disobbedienza" alle autorità statali. González è stato visto per l'ultima volta il 30 luglio, quando ha guidato una manifestazione dell'opposizione.

La Procura prende di mira il leader dell'opposizione

Il 6 agosto, la Procura ha avviato un'indagine contro González e la leader dell'opposizione María Corina Machado per "usurpazione di autorità, diffusione di informazioni false, incitamento alla disobbedienza alla legge, incitamento alla rivolta e formazione di un'organizzazione criminale".

La dichiarazione è stata firmata dagli Stati Uniti e dall'Argentina, dal Costa Rica, dal Cile, dalla Repubblica Dominicana, dall'Ecuador, dal Guatemala, dal Panama, dal Paraguay, dal Perù e dall'Uruguay. Hanno criticato la mancanza di indipendenza e imparzialità della corte e hanno definito la supposta revisione dei risultati elettorali "una farsa".

Gli Stati Uniti hanno condannato la decisione della Corte Suprema in Venezuela, definendola non attendibile. Hanno fatto riferimento a prove che indicano che il candidato dell'opposizione, González, è uscito vittorioso. "La volontà del popolo venezuelano deve essere rispettata", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Vedant Patel.

USA: il Venezuela si sta isolando ulteriormente

Mentre la repressione di Maduro continua, i rappresentanti degli Stati Uniti avvertono di nuove sanzioni contro i funzionari venezuelani implicati in brogli elettorali e aggressioni alla società civile. "Questa azione isolerà ulteriormente Maduro dalla comunità internazionale", ha detto Brian Nichols, il funzionario capo del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per l'emisfero occidentale. In precedenza, gli Stati Uniti hanno cercato di convincere Maduro a tenere elezioni equa per sollevare le sanzioni economiche contro l'economia ricca di petrolio del Venezuela.

In trattative segrete in Qatar nel 2023, gli Stati Uniti e Maduro hanno discusso di una possibile amnistia per il presidente in cambio dell'abbandono delle accuse legali, ma lui ha rifiutato l'offerta, rifiutandosi di rinunciare al potere, secondo fonti vicine alle trattative. La Casa Bianca afferma di non aver fatto alcuna offerta a Maduro dalle elezioni.

"Non abbiamo ancora visto prove conclusive", ha dichiarato il capo della politica estera dell'UE Josep Borrell, riferendosi ai risultati elettorali ufficiali. "Finché non vedremo un risultato verificabile, non lo riconosceremo".

Le proteste seguenti alle elezioni contestate hanno portato alla morte di 27 persone e a più di 190 feriti, secondo l'Ufficio del Procuratore Generale del Venezuela. Le autorità hanno arrestato circa 2.400 manifestanti.

