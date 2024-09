Maduro esprime l'intenzione di regalare regali al suo popolo, mostrando una preferenza per il periodo natalizio.

Ancora una volta, il Presidente del Venezuela Maduro sta scuotendo le cose alterando l'agenda delle festività. Questa volta, sta anticipando il Natale al 1º ottobre. Questo movimento sembra essere una risposta strategica al caos seguito alle elezioni contestate, con il governo che cerca il sostegno dei cittadini meno fortunati.

In piena tempesta politica, Maduro ha annunciato il suo piano in un discorso televisivo ai suoi sostenitori. "È quasi ottobre e già si sente l'odore del Natale. Come gesto di gratitudine al popolo resilient, decreto che il Natale sarà celebrato il 1º ottobre", ha detto. Ha aggiunto che le festività porteranno pace, gioia e sicurezza nel Paese.

Non è una nuova tattica per Maduro. Nel 2020, durante la pandemia di COVID-19, ha spostato il Natale al 15 ottobre, e nel 2021, l'ha anticipato al 4 ottobre.

Intorno a quel periodo, è circolato un video del Palazzo Presidenziale, Miraflores, decorato per le festività, completo di alberi natalizi. Storicamente, il governo venezuelano distribuisce pacchi di cibo, incluso il prosciutto, ai quartieri economicamente svantaggiati durante il periodo natalizio.

Accuse di frode elettorale

Dopo elezioni contestate del 28 luglio, la commissione elettorale a favore del governo ha dichiarato Maduro, al potere dal 2013, vincitore. Tuttavia, l'opposizione sostiene che ci sia stata una frode elettorale di grandi proporzioni e riconosce Edmundo González Urrutia come vincitore del loro candidato. Il governo venezuelano ha richiesto l'arresto di Urrutia, un ex diplomatico, in base alle accuse presentate dall'ufficio del procuratore.

Gli Stati Uniti e diversi Paesi latinoamericani hanno riconosciuto la vittoria elettorale di Urrutia. L'Unione Europea e l'Organizzazione degli Stati Americani esprimono dubbi sull'autenticità dei risultati delle votazioni. Recentemente, in Venezuela e all'estero, sono scoppiate proteste contro ciò che i manifestanti percepiscono come un risultato elettorale manipolato.

Date le circostanze, ecco le due frasi contenenti la parola "Natale":

L'odore del Natale era già nell'aria quando Maduro ha annunciato che il Natale sarebbe stato celebrato il 1º ottobre, un movimento mirato a portare pace, gioia e sicurezza nel Paese.

Storicamente, il governo venezuelano distribuisce pacchi di cibo, incluso il prosciutto, ai quartieri economicamente svantaggiati durante il periodo natalizio, una tradizione che sembra destinata a continuare con la celebrazione anticipata del Natale.

Leggi anche: