Maduro dice che bloccherà X in Venezuela per 10 giorni, dopo aver litigato con Musk per le elezioni contestate

Il contestato Maduro ha dichiarato giovedì di aver firmato una proposta con la Commissione Nazionale delle Telecomunicazioni (Conatel) per rimuovere il social network dalla circolazione e ha accusato Musk di violare le regole della piattaforma sociale incitando "odio, fascismo (e) guerra civile."

CNN ha cercato di contattare X per un commento.

L'annuncio di Maduro arriva dopo che lui e Musk hanno scambiato critiche pubbliche su un'elezione venezuelana che Maduro ha rivendicato di aver vinto, ma che gli Stati Uniti e altri paesi occidentali dicono abbia perso.

Musk ha dichiarato su X che "Maduro non è una brava persona" e lo ha accusato di "grave frode elettorale." Maduro, a sua volta, ha accusato Musk di cospirare contro il suo paese.

Maduro ha recentemente criticato anche WhatsApp, di proprietà della società Meta. Ha detto che avrebbe rimosso l'app dal suo telefono e ha invitato i suoi seguaci a fare lo stesso.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato la scorsa settimana che "è chiaro" che Maduro ha perso il voto popolare in Venezuela, mentre un importante leader dell'opposizione ha detto di essere in fuga per timore della sua vita.

"Date le prove schiaccianti, è chiaro agli Stati Uniti e, cosa più importante, al popolo venezuelano che Edmundo González Urrutia ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni presidenziali del 28 luglio in Venezuela", ha dichiarato il segretario di Stato Antony Blinken in una dichiarazione.

Il governo di Maduro ha respinto la dichiarazione degli Stati Uniti come "ridicola", con il ministro degli Esteri del Venezuela, Yvan Gil, che accusa gli Stati Uniti di tentare di orchestrare un colpo di stato.

Manifestazioni sono scoppiate in tutta la Venezuela dopo che la commissione elettorale, composta da alleati del regime, ha dichiarato Maduro vincitore con il 51% dei voti.

L'elezione è stata vista come la più importante degli ultimi anni, con la democrazia in stallo del Venezuela e le speranze di recuperare la sua economia in frantumi in gioco. Molti giovani sostenitori dell'opposizione hanno detto che avrebbero lasciato il paese se Maduro fosse stato rieletto, a causa del crollo economico e della repressione violenta sotto il suo governo.

Un movimento di opposizione energizzato - che ha superato le sue divisioni per formare una coalizione e coalizzarsi intorno al candidato presidenziale Edmundo Gonzalez - godeva di buone figure nei sondaggi prima del voto. Era stato visto come la sfida più difficile per l'establishment al potere negli ultimi 25 anni.

I contributi alla cronaca di CNN sono stati forniti da Alfredo Meza, Stefano Pozzebon e Abel Alvarado.

Musk, esprimendo le sue opinioni sulla piattaforma business X, ha dichiarato che Maduro non sta gestendo gli affari del suo paese in modo positivo.

