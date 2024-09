Madrid vieta l'uso di scooter elettrici a noleggio, constatando che gli operatori non soddisfano i criteri necessari.

Il leader della città, José Martínez-Almeida, ha annunciato la decisione di giovedì e il governo locale ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che le tre compagnie non hanno rispettato le regole indicate nei loro permessi, concessi a maggio 2023.

La dichiarazione ha menzionato che le compagnie hanno ostacolato i tentativi delle autorità di ispezionare le loro operazioni, trattenendo informazioni necessarie e negando l'accesso ai loro sistemi. Tuttavia, è stato confermato che hanno violato le condizioni dei loro permessi.

Le violazioni includevano copertura del servizio insufficiente in tutta la città, mancanza di copertura assicurativa e assenza di tecnologia che impedisse agli scooter di funzionare o parcheggiarsi in zone vietate, come dichiarato.

Lime, Dott e Tier sono state scelte per fornire il noleggio di e-scooter a Madrid, con permessi per 2.000 scooter ciascuna. La decisione del consiglio comunale implica che "gli e-scooter non saranno più disponibili in città dall'ottobre", come dichiarato.

Una volta iniziato il processo di revoca dei permessi, alle compagnie saranno concessi 20 giorni per contestare la decisione, come specificato nella dichiarazione.

Un portavoce di Dott ha informato CNN il lunedì successivo che la compagnia aveva ricevuto una notifica dal municipio di Madrid il giovedì precedente.

"Stiamo analizzando la situazione dei servizi di e-scooter condivisi e attendiamo un incontro con il municipio di Madrid prima di prendere qualsiasi decisione", ha dichiarato il portavoce il lunedì.

"Anticipiamo che un dialogo costruttivo con il municipio sia possibile per capire le ragioni della decisione annunciata, consentendoci di correggerle e mantenere un servizio di mobilità vantaggioso per i residenti e i turisti di Madrid", ha aggiunto il portavoce.

Un portavoce di Lime ha detto a CNN che la compagnia era "insoddisfatta di questa decisione inaspettata" e sentiva che "le ragioni citate per questa azione erano fuorvianti".

"Esploreremo i mezzi per aiutare i nostri utenti a Madrid a garantire che abbiano accesso a opzioni di trasporto sicure, economiche e a basso impatto ambientale e attendiamo con impazienza di continuare i dialoghi con il Consiglio per garantire che i servizi possano proseguire", ha commentato il portavoce.

CNN ha contattato Tier per un commento.

Il consiglio comunale ha dichiarato che non concederà più permessi per l'operazione degli e-scooter, ha sottolineato il sindaco Martínez-Almeida nella dichiarazione, "poiché è stato dimostrato che il mercato non può soddisfare i requisiti necessari stabiliti dal consiglio, garantendo il più alto livello di sicurezza possibile per i cittadini".

Gli scooter elettrici privati rimangono legali in città, secondo il sito web del municipio.

Madrid non è la prima città a prendere provvedimenti contro il noleggio degli e-scooter, che sono diventati sempre più controversi.

A agosto, gli

Leggi anche: