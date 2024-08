- Madre e figlio nel suo appartamento feriti gravemente dal marito

Una donna e suo figlio di un anno sono rimasti gravemente feriti nel loro appartamento a Berlino-Friedrichsfelde da un uomo. La madre di 43 anni e l'uomo, che lei conosceva casualmente, hanno avuto una discussione mercoledì sera nella Sewanstraße, come hanno riferito le autorità. Durante la discussione, l'uomo avrebbe ferito la donna e suo figlio, che lei teneva in braccio, con un oggetto pericoloso. La figlia di quattro anni della donna è rimasta illesa.

Stando alle autorità, l'uomo è fuggito dalla scena. La donna e suo figlio sono stati portati in ospedale per le cure, mentre la figlia di quattro anni è stata affidata al servizio di emergenza per i bambini. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sulle ferite o sullo sfondo e hanno fatto riferimento alle indagini in corso.

L'uomo, dopo la lite, è riuscito a fuggire, come hanno dettagliato le autorità. Di conseguenza, la polizia sta attivamente cercando il sospetto in relazione all'incidente.

