- Madre e figlia vanno in prigione.

Due a un arresto in corso, due donne sono state fermate dalla polizia alla stazione di Fürstenwalde, nel Brandeburgo. Madre e figlia, di 66 e 33 anni, dovevano ancora scontare sei anni di carcere ciascuna, ha dichiarato un portavoce della polizia. Gli agenti hanno controllato i loro documenti e hanno scoperto i mandati di arresto pendenti.

Il tribunale regionale di Oldenburg aveva condannato madre e figlia per lesioni personali gravi e abuso di persona vulnerabile circa un anno fa, infliggendo loro sei anni e sei mesi di carcere. Sei mesi di questa pena erano già stati scontati. Nessuna delle due si è presentata per scontare la pena.

Le donne sono sospettate di aver vissuto nella casa di un uomo single, gravemente malato di 65 anni, alcuni anni fa e di averlo indotto a cambiare il suo testamento a loro favore. Nonostante gli fosse stata data la procura e fosse responsabile della sua cura, il tribunale ha stabilito che non avevano adempiuto a questo dovere. L'uomo è poi morto per una malattia non trattata.

Il fermo delle donne alla stazione di Fürstenwalde era legato a una pena detentiva di sei anni non pagata a causa della loro condanna per un crimine grave. Il crimine per cui sono state condannate riguardava lesioni personali gravi e abuso di persona vulnerabile.

Leggi anche: