Madonna tenendosi per mano in Italia

Inizio luglio vede Madonna rendere pubblico il suo nuovo amore. Ancora una volta, la 65enne ha scelto un uomo più giovane. Ora, lei e il suo prescelto, il calciatore giamaicano di 28 anni Akeem Morris, sono in vacanza insieme in Italia, sembrano molto innamorati.

Madonna è stata vista pubblicamente con un nuovo uomo al suo fianco. Le foto, comprese quelle ottenute dal quotidiano britannico "Daily Mail", mostrano la cantante che si stringe al calciatore giamaicano Akeem Morris nella città italiana di Portofino. Durante un tour turistico, Madonna ha inizialmente tenuto il braccio di Morris prima che la coppia passeggiasse mano nella mano per la città storica.

Madonna e Morris, che hanno una differenza di età di 37 anni, sembravano di buon umore durante la loro uscita e non si sono lasciati intimidire dai paparazzi. In seguito, hanno cenato in un ristorante con un gruppo di amici, compresi le figlie adottive di Madonna, Stella e Estere, di 11 anni. La musicista, che compirà 66 anni il 16 agosto, si trova in Italia per festeggiare il suo compleanno.

Voci di primo amore a maggio

Lo scorso maggio, sono circolate voci secondo cui la Regina del Pop si sarebbe separata dal suo allenatore di boxe Josh Popper dopo quasi un anno di frequentazione. Madonna ha confermato queste speculazioni con un post su Instagram per celebrare il 4 luglio: ha condiviso una serie di foto, tra cui la sua prima apparizione pubblica con il nuovo partner Morris. Tra queste c'era uno scatto della coppia in una posa suggestiva su un divano.

Ha seguito questo post con un altro in cui Madonna, nota per le sue foto provocatorie, si è mostrata senza vestiti con un'amica a letto. La didascalia recitava: "Caldo divertimento in estate..."

Madonna e Akeem Morris, che ha giocato a calcio alla Stony Brook College dal 2014 al 2017, si sono conosciuti apparentemente nel 2022. In quel momento, la "Like a Virgin" cantante ha fatto la copertina della rivista "Paper". La rivista ha presentato un servizio fotografico di lei con giovani persone in una tipica sera di festa a New York. Tra i suoi partner di shooting c'era il suo attuale boyfriend.

I siti di notizie dello spettacolo sono in fermento per la vacanza di Madonna con il suo nuovo boyfriend, Akeem Morris. La loro risata condivisa e l'affetto durante la cena con gli amici, compresi le figlie adottive di Madonna, hanno creato uno spettacolo divertente.

La loro fuga romantica in Italia ha incluso anche una giornata di turismo, dove sono stati visti mano nella mano, godendosi lo spettacolo offerto dalla città storica di Portofino.

