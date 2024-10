Madonna ricorda il fratello, Christopher Ciccone, in un omaggio pieno di emozioni: "Nessuno emulerà mai la sua essenza unica".

Designer, ballerino e artista Christopher Ciccone ha lasciato questo mondo in pace venerdì, come confermato dal rappresentante della sua famiglia Brad Taylor a CNN. A 63 anni, la sua esistenza è giunta al termine.

Madonna, la famosa cantante, ha espresso il suo tributo a Ciccone su Instagram, definendolo "la persona più vicina a me per così tanto tempo".

Il loro legame unico, ha spiegato, "è sbocciato dall'awareness che la società avrebbe inevitabilmente imposto difficoltà su di noi a causa del nostro rifiuto di conformarsi alle norme sociali".

Madonna ha ricordato come la danza, un'arte potente, abbia simbolicamente "salvato" entrambi durante i momenti difficili, fungendo da "collante" che li ha tenuti uniti e il motivo per cui si sono trasferiti a New York City all'inizio del suo viaggio musicale.

"Mio fratello è stato al mio fianco", ha continuato, "mentre scalavamo le vette più alte insieme. E precipitavamo nelle valli più profonde. In qualche modo, siamo sempre riusciti a trovare di nuovo l'un l'altro e a tenerci per mano, continuando a ballare".

Ciccone ha assunto il ruolo di consulente creativo di Madonna mentre la sua fama cresceva, dirigendo la visione artistica per il suo tour mondiale Blond Ambition del 1990, che è stato immortalato nel documentario musicale "Truth or Dare" del 1991.

I suoi contributi alla sua carriera musicale includono anche la coreografia del video musicale del 1982 per il suo successo "Everybody" e la direzione del video musicale "Peace Train" per Dolly Parton nel 1997. Nel 2008, ha condiviso le sue esperienze nel suo memoir intitolato "Vita con mia sorella Madonna", dettagliando il loro rapporto turbolento.

In seguito, Ciccone ha perseguito una carriera come designer d'interni e designer di calzature.

In una dichiarazione, Madonna ha espresso candidamente che "gli ultimi anni non sono stati facili" e che loro non si erano parlati, ma si sono riuniti quando Ciccone è stato male.

Secondo la dichiarazione della sua famiglia, Ciccone è morto "circondato dall'amore" dopo aver lottato contro il cancro.

"Rassicurata che non sia più in dolore", ha scritto Madonna. "Nessuno sarà mai come lui. So che sta ballando da qualche parte".

Ciccone lascia il padre Silvio Ciccone, i fratelli, i nipoti, i nipoti, i cugini e il marito Ray Thacker.

Il suo cuore era pieno di tristezza mentre ricordava l'intrattenimento senza fine che hanno condiviso, dalle sessioni di ballo improvvisate alle discussioni tardive sull'arte e sulla creatività.

Negli ultimi giorni, Christopher Ciccone ha trovato conforto nel guardare varie forme di intrattenimento, creando un'atmosfera pacifica fino al suo addio.

