Madonna ha rivelato di essere stata in "coma" quest'estate, ringraziando l'amico che, a suo dire, le ha "salvato" la vita

"In questa stanza stasera ci sono persone molto importanti che erano con me in ospedale", ha detto Madonna, secondo un filmato postato su X (ex Twitter) da un concerto di questo fine settimana del suo tour mondiale "Celebration".

Ha continuato dicendo: "C'è una donna molto importante che mi ha trascinato in ospedale. Non me lo ricordo nemmeno. Sono svenuta sul pavimento del mio bagno e mi sono svegliata in terapia intensiva".

"Mi ha salvato la vita", ha aggiunto Madonna.

La cantante di "Vogue" ha anche rivelato di essere stata in "coma indotto per 48 ore" e ha ringraziato il suo maestro di Kabbalah per essere stato al suo fianco durante tutto il calvario.

"L'unica voce che ho sentito è stata la sua", ha detto. L'ho sentito dire: "Stringi la mia mano". Tutto qui".

Quando si è svegliata, ha detto, "ho visto i miei sei incredibili figli intorno a me" e ha scherzato dicendo che "doveva quasi morire" per vedere tutti i suoi figli riuniti in una stanza.

Madonna ha una figlia, Lourdes Leon, con Carlos Leon, e un figlio, Rocco Ritchie, con il regista Guy Ritchie. È anche mamma di quattro bambini adottati: David Banda, Chifundo "Mercy" James e le gemelle Stella ed Estere.

A giugno, l'amico e manager di lunga data di Madonna, Guy O'Seary, ha annunciato che la cantante era in terapia intensiva dopo aver contratto una "grave infezione batterica". La CNN ha poi riferito che l'icona del pop è stata dimessa dall'ospedale giorni dopo e si sta riprendendo a casa.

Il suo tour "Celebration" ha preso il via in ottobre a Londra, dopo un ritardo dovuto alla convalescenza.

"Non pensavo che ce l'avrei fatta, e nemmeno i miei medici", ha detto Madonna durante lo spettacolo di debutto.

"Se volete sapere il mio segreto, e volete sapere come ho fatto a farcela e a sopravvivere, ho pensato: 'Devo esserci per i miei figli. Devo sopravvivere per loro", ha detto all'epoca.

Fonte: edition.cnn.com