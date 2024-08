Macron sottolinea che la detenzione del capo di Telegram non è guidata da motivazioni politiche.

Emmanuel Macron, il Presidente della Francia, ha parlato contro la disinformazione dopo il fermo del CEO di Telegram, Pavel Durov. Macron ha sottolineato l'autonomia del sistema giudiziario francese e ha dichiarato che l'arresto di Durov non è un movimento politico, ma un aspetto di un'indagine indipendente. "I giudici prenderanno la decisione," ha sottolineato Macron.

Come riportato dai media francesi, Durov, che ha sia la cittadinanza russa che quella francese, è stato arrestato a Parigi sabato. Il mandato di arresto afferma che il servizio di messaggistica Telegram è stato utilizzato per attività illecite come il riciclaggio di denaro, il traffico di droga e altri reati. Le autorità russe hanno espresso il loro disappunto. Alcuni hanno etichettato l'arresto come politicamente motivato, suggerendo che evidenzia l'ipocrisia dell'Occidente riguardo alla libertà di parola.

Tuttavia, Macron ha ribadito il forte sostegno della Francia alla libertà di parola. "Le libertà sono rispettate all'interno di un quadro legale", ha scritto, "garantendo la protezione dei cittadini e il rispetto dei loro diritti fondamentali, sia sui social media che nella vita reale."

Inizialmente, i rappresentanti di Durov erano difficili da contattare. Telegram sostiene di rispettare le leggi dell'UE e si vanta di un sistema di moderazione che corrisponde agli standard del settore e migliorato costantemente.

"È assurdo incolpare una piattaforma o il suo proprietario per l'abuso di quella piattaforma", ha scritto Telegram sulla sua piattaforma. "Siamo ansiosi di risolvere rapidamente questa questione".

Durov e suo fratello hanno fondato Telegram dopo che il governo russo ha represso le proteste per la democrazia nel 2011 e nel 2012.

