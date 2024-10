Macron sostiene l'arresto delle consegne di armi a Israele.

Dopo ripetuti attacchi di Hezbollah, Israele ha risposto alcuni giorni fa attaccando nel sud del Libano. Questa azione non è stata gradita dal presidente francese. Francia e Stati Uniti avevano proposto una tregua, ma Israele ha scelto di ignorarla. La risposta del presidente francese Emmanuel Macron è stata rapida e chiara.

In una conferenza stampa a Parigi, Macron ha condannato fermamente le azioni di Israele contro Hezbollah in Libano. In particolare, ha criticato l'offensiva terrestre dell'esercito israeliano in Libano, iniziata all'inizio della settimana. Riferendosi a una proposta di cessate il fuoco di 21 giorni da parte di Francia e Stati Uniti, Macron ha espresso rammarico per la decisione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Durante la conferenza stampa, che ha segnato la fine di un summit dei paesi francofoni, Macron ha dichiarato che i 88 paesi avevano collettivamente richiesto un "immediato e duraturo cessate il fuoco" tra Israele e Hezbollah.

Macron ha annunciato che la Francia avrebbe ospitato una conferenza internazionale di aiuti per il Libano in ottobre. Più di 40.000 persone sono state sfollate a causa degli attacchi israeliani.

Francia non fornisce armi a Israele

In passato, il presidente francese aveva sostenuto un globale arresto delle consegne di armi a Israele su France Inter radio. "La Francia non fornisce [armi]", ha dichiarato Macron. Ha sottolineato l'importanza di tornare a una "soluzione politica" e di cessare le consegne di armi per i conflitti nella Striscia di Gaza.

Netanyahu ha reagito con rabbia alla richiesta di Macron di fermare le consegne di armi. "Mentre Israele combatte le forze barbariche guidate dall'Iran, tutte le nazioni civili dovrebbero stare saldamente al fianco di Israele", ha argomentato. Tuttavia, Macron e altri leader occidentali stavano urging embargo sulle armi contro Israele - "vergogna su di loro", ha replicato Netanyahu.

Durante la conferenza stampa, Macron ha rafforzato il diritto di Israele alla legittima difesa. "La Francia sta con la sicurezza di Israele", ha detto.

Macron incontrerà le famiglie degli ostaggi

Il presidente francese ha annunciato che incontrerà le famiglie degli ostaggi franco-israeliani al Palazzo dell'Eliseo lunedì, segnando l'anniversario dell'attacco su larga scala di Hamas contro Israele che ha scatenato la guerra nella Striscia di Gaza.

Secondo le statistiche israeliane, circa 1.205 persone sono state uccise a causa dell'attacco di Hamas contro Israele. Inoltre, Hamas ha sequestrato 251 persone e le ha portate nella Striscia di Gaza. 97 degli ostaggi sono ancora trattenuti, di cui 33 sono stati ufficialmente dichiarati morti da Israele.

Da quando Hamas ha attaccato, Israele ha condotto operazioni militari su larga scala nella Striscia di Gaza. Secondo i numeri del ministero della salute controllato da Hamas (la cui accuratezza non può essere confermata), più di 41.800 persone sono state uccise finora.

Dopo l'attacco di Hamas, il miliziano pro-iraniano Hezbollah ha aperto un secondo fronte contro Israele con regolari attacchi con razzi. Negli ultimi giorni, il bombardamento di Hezbollah contro Israele si è intensificato, in particolare dopo la morte del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah in un attacco aereo israeliano in un sobborgo di Beirut la scorsa settimana.

Inoltre, l'Iran stesso ha preso di mira Israele con circa 200 razzi martedì sera; questo è stato il secondo attacco diretto dell'Iran contro Israele negli ultimi sei mesi. La maggior parte dei razzi è stata intercettata, secondo i resoconti israeliani. Tehran ha rivendicato l'attacco in risposta a diverse questioni, tra cui l'uccisione di Nasrallah. Dopo l'attacco con i razzi, Israele ha minacciato rappresaglie contro l'Iran.

Durante la conferenza stampa, Macron ha dichiarato esplicitamente che la Francia non fornirà armi a Israele, sottolineando l'importanza di perseguire una soluzione politica ai conflitti nella Striscia di Gaza. Riguardo all'Unione Europea, Macron ha evidenziato che i 88 paesi presenti al summit hanno collettivamente richiesto un immediato e duraturo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah.

Leggi anche: