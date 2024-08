- Macron si oppone al governo di coalizione di sinistra; seguono nuovi negoziati

Emmanuel Macron, il Presidente francese, respinge l'idea di un governo sostenuto esclusivamente dalla coalizione del Nouveau Front Populaire (NFP) e dai suoi partiti affiliati, poiché un simile regime sarebbe rapidamente distrutto da una mozione di sfiducia nell'Assemblea Nazionale. In una dichiarazione rilasciata dal Palazzo dell'Eliseo, Macron ha affermato che il suo ruolo è proteggere la Francia dall'essere immobilizzata o indebolita. Ha sottolineato l'importanza di preservare la forza delle nostre istituzioni.

Nelle recenti elezioni parlamentari, l'alleanza di sinistra è uscita vittoriosa, superando le forze di Macron al centro e il partito di estrema destra di Marine Le Pen. Nessun gruppo ha ottenuto una maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale, rendendo complesso il processo di formazione di un governo. Tuttavia, il NFP ha costantemente rivendicato il suo diritto a governare.

I colloqui devono continuare

Martedì, Macron si incontrerà con i capi dei gruppi e dei partiti parlamentari per ulteriori negoziati per costruire un governo ampio e stabile. In precedenza, aveva incontrato rappresentanti politici e parlamentari sia venerdì che lunedì.

Macron ha esortato tutti i partiti ad assumersi le proprie responsabilità. I colloqui con le fazioni centristi hanno mostrato potenzialità per le collaborazioni. Le fazioni sono aperte a sostenere un governo guidato da un individuo non appartenente ai loro ranghi. Macron e la sua coalizione di centro stanno valutando una grande coalizione.

Il Partito Socialista rimane un punto di contenzione

Nella sua dichiarazione, Macron ha anche sottolineato che il Partito Socialista, i Verdi e i Comunisti non hanno ancora proposto alcun mezzo di collaborazione con altre entità politiche. Di conseguenza, spetta a questi partiti dimostrare la loro volontà di cooperare con gli altri. Il campo di Macron ha ripetutamente respinto la collaborazione con il Partito Socialista a volte populista nelle ultime settimane.

Tuttavia, l'alleanza di sinistra ha costantemente espresso il suo desiderio di governare congiuntamente. Nel pomeriggio, ha dichiarato che si sarebbe impegnata in colloqui con Macron solo per un governo guidato dal suo candidato scelto, Lucie Castets. Dopo l'annuncio di Macron che avrebbe respinto un governo basato sull'alleanza, la coalizione ha espresso indignazione. La leader dei Verdi, Marine Tondelier, ha denunciato la dichiarazione di Macron come un "disgusto", accusandolo di disprezzare i risultati delle elezioni. La leader del Partito di Sinistra (LFI) all'Assemblea Nazionale, Mathilde Panot, ha addirittura minacciato Macron con una procedura di impeachment.

Il futuro della Francia rimane incerto. Con la scadenza per l'emanazione del successivo bilancio che si avvicina, è essenziale stabilire un governo. Le speculazioni dei media suggeriscono che Macron potrebbe nominare un nuovo primo ministro o un primo ministro ad interim già mercoledì sera, prima dell'apertura dei Giochi Paralimpici. Per ora, il governo del primo ministro uscente, Gabriel Attal, rimane in carica in via provvisoria.

Il Partito Socialista, facente parte dell'alleanza di sinistra, non ha ancora proposto una strategia di collaborazione con altre entità politiche, come evidenziato da Emmanuel Macron. L'alleanza di sinistra, guidata da Lucie Castets, ha espresso il suo desiderio di governare congiuntamente, ma le sue proposte sono state respinte da Macron.

