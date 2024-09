Macron si impegna in discussioni in corso sulla costituzione del governo; una potenziale nomina è prevista per martedì.

Cazeneuve, considerato moderato dalla coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire (NFP), che ha proposto Lucie Castets e snobbato da Macron, avrebbe dichiarato in via confidenziale di non "implorare il lavoro". Se diventasse Primo Ministro, lo farebbe "in nome di un senso di responsabilità" e "per evitare ulteriori complicazioni per il Paese". Cazeneuve ha già prestato servizio come Primo Ministro dal tardo 2016 al maggio 2017, con un precedente mandato come Ministro dell'Interno.

Bertrand, che non è stato selezionato per la nomination alle elezioni presidenziali del 2022 dei repubblicani e che è a capo dei Hauts-de-France dal 2016, ha ricevuto recenti elogi dal vecchio presidente conservatore Nicolas Sarkozy come potenziale candidato per il ruolo di Primo Ministro in un'intervista a "Le Figaro".

Tuttavia, importanti figure della gerarchia del partito repubblicano, come il capo del gruppo parlamentare Laurent Wauquiez, si oppongono a qualsiasi coinvolgimento del loro partito in un nuovo governo, con l'obiettivo di contendere le elezioni presidenziali del 2027 dall'opposizione.

L'alleanza di sinistra NFP è uscita come la forza più potente dalle elezioni parlamentari di luglio, superando il campo di Macron e il partito di estrema destra Rassemblement National (RN). Nessuno dei tre gruppi ha la maggioranza nell'Assemblea Nazionale.

Macron, con i Giochi Olimpici di Parigi in corso fino all'11 agosto, ha inizialmente mantenuto in carica il governo esistente guidato dal Primo Ministro Gabriel Attal. Tuttavia, con la scadenza per la presentazione della bozza di bilancio del 2025 che si avvicina a ottobre, una decisione è ora imminente.

In generale, dopo un'elezione parlamentare, il gruppo più grande dell'Assemblea Nazionale propone un candidato per il ruolo di Primo Ministro. Il Presidente ha il potere di nominare chiunque, ma si basa sul Primo Ministro per ottenere una maggioranza per le proposte legislative del governo nell'Assemblea Nazionale.

Bertrand, nonostante non sia stato considerato direttamente per il ruolo di Primo Ministro, potrebbe fissare un appuntamento per discutere il suo potenziale coinvolgimento nella formazione di un nuovo governo, data la situazione politica attuale. Se nominato, Bertrand dovrebbe assicurarsi che il partito repubblicano mantenga la sua forte posizione di opposizione per le elezioni presidenziali del 2027.

Data la precedente esperienza di Cazeneuve come Primo Ministro e le ragioni dichiarate per accettare la posizione, è possibile che possa essere chiamato a un nuovo appuntamento se Macron decidesse di riformare il governo dopo la scadenza del bilancio.

