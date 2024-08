- Macron ripropone ancora una volta l'argomento della costituzione di un nuovo governo.

Dopo la decisione di Emmanuel Macron di abbandonare un governo di alleanza di sinistra, sta ancora conducendo discussioni esplorative. Recenti rapporti suggeriscono che Macron abbia incontrato rappresentanti della piccola fazione centrista LIOT al Palazzo dell'Eliseo.

Incontri con i conservatori sono previsti per mercoledì. Dopo queste discussioni informali con vari partiti e individui, Macron pianifica di selezionare un nuovo Primo Ministro.

Tuttavia, la questione su come un governo possa essere formato rimane incerta. Macron è stato respinto dai Socialisti e dai Verdi per ulteriori trattative. Marine Tondelier, leader dei Verdi, ha dichiarato senza mezzi termini su France Info, "Non parteciperemo più a questo circo, a queste false consultazioni". Olivier Faure, leader dei Socialisti, ha espresso sentimenti simili su France 2, dichiarando "Rifiuto di essere complice di questa messinscena della democrazia". Fabien Roussel, leader dei Comunisti, ha semplicemente dichiarato "Non ha senso che partecipiamo".

Nella recente elezioni parlamentari, l'alleanza di sinistra Nouveau Front Populaire, che include Verdi, Socialisti, Comunisti e La France Insoumise (LFI), è uscita vittoriosa - superando i centristi di Macron e i nazionalisti di estrema destra guidati da Marine Le Pen. Nessun gruppo politico è riuscito a ottenere la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, rendendo il processo di formazione di un governo arduo. L'alleanza di sinistra ha ripetutamente rivendicato il diritto di governare.

La sera di lunedì, Macron ha respinto l'idea di un governo Nouveau Front Populaire. Stabilire un governo esclusivamente basato sul programma e sui partiti del Nouveau Front Populaire si scontrerebbe subito con un voto di sfiducia nel Parlamento. Macron ha invitato i Socialisti, i Verdi e i Comunisti a proporre metodi di collaborazione con altri gruppi. La collaborazione con LFI è stata precedentemente respinta dal suo campo.

