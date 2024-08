- Macron riflette sulle possibili vie per stabilire un'amministrazione

Dopo le elezioni parlamentari di sei settimane fa, il presidente francese Emmanuel Macron è pronto a formare un nuovo governo. Questa mattina, Macron ha incontrato i rappresentanti dell'alleanza di sinistra Nouveau Front Populaire, che si è classificata al primo posto, anche se non è riuscita a ottenere una maggioranza assoluta nell'Assemblea Nazionale di circa 100 seggi.

"Risposte entro martedì"

La sinistra ha mostrato un senso di positività dopo l'incontro. La leader dei Verdi Marine Tondelier ha dichiarato: "Abbiamo lasciato questo incontro con buone notizie". Il presidente del Partito Socialista Olivier Faure ha dichiarato che Macron ha riconosciuto che la stabilità non equivale alla prosecuzione delle sue politiche, un importante sviluppo.

Riguardo alla nomina di un nuovo primo ministro, un ruolo che seguirà le consultazioni, Faure ha commentato: "Non ha ancora stabilito una data specifica, ma ha detto che accadrà presto". Tondelier ha fatto pressione: "Dovrebbe concludere le consultazioni lunedì. Abbiamo bisogno di una risposta entro martedì".

Macron cerca una vasta maggioranza per il governo

L'alleanza di sinistra ha trionfato nelle elezioni parlamentari, superando le forze centristi di Macron e i nazionalisti di destra intorno a Marine Le Pen. Nessun campo è riuscito a ottenere una maggioranza assoluta dalle elezioni. Di conseguenza, il paese ha subito un'impasse politica. Dopo le dimissioni del suo primo ministro, Gabriel Attal, Macron non ha nominato un nuovo capo del governo.

I rappresentanti dell'alleanza Nouveau Front Populaire, compresi i partiti della Sinistra La France Insoumise (LFI), i Comunisti, i Socialisti e i Verdi, hanno ribadito la loro pretesa di governo dopo l'incontro con Macron. La loro candidata scelta per il ruolo di primo ministro, Lucie Castets, ha espresso: "Sono pronta da oggi a costruire queste coalizioni, interagendo con altre forze politiche per esplorare modi per garantire la stabilità del paese".

Macron ha ripetutamente sottolineato il suo desiderio di una vasta e stabile maggioranza per un governo. Ha incoraggiato i partiti a collaborare oltre i confini ideologici. I colloqui ora esamineranno come i partiti possono raggiungere questo obiettivo, come suggerito dal Palazzo dell'Élysée.

Punti di vista divergenti

Dopo aver incontrato la sinistra, Macron ha parlato con il suo campo centrista. Le reazioni iniziali di questo campo riguardo all'incontro non sono state rese pubbliche. Tuttavia, i conservatori hanno reso chiaro, dopo il loro incontro con Macron, che non vogliono far parte di una coalizione di governo e voteranno contro qualsiasi governo che coinvolga la sinistra LFI con una mozione di sfiducia. Nel pomeriggio, Macron era previsto per incontrare due fazioni più piccole. Lunedì, il Presidente intende incontrare i nazionalisti di destra intorno a Marine Le Pen e i presidenti delle due camere parlamentari.

L'approccio per trovare una risoluzione nei colloqui rimane incerto. Il campo di Macron ha spesso espresso la sua riluttanza a collaborare con il partito di sinistra sometimes populista LFI. Tuttavia, l'alleanza di sinistra persevera nella sua volontà di agire insieme.

Una potenziale partnership di governo di Macron con l'alleanza di sinistra potrebbe avere un significativo impatto sul paesaggio politico di Parigi.

Leggi anche: