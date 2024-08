Macron persegue la ripresa di negoziati difficili per l'istituzione di un governo.

Emmanuel Macron ha avviato un invito alla cooperazione tra i Socialisti, i Verdi e i Comunisti, uniti in un'alleanza di sinistra, con altre forze politiche lunedì sera, secondo l'annuncio dell'Eliseo. Tuttavia, questo passo di Macron che non ha formato un governo di sinistra ha suscitato un forte malcontento tra i rappresentanti dell'alleanza.

Il Nuovo Fronte Popolare (Nouveau Front Populaire, NFP), emerso come forza dominante nelle elezioni parlamentari di luglio, non è riuscito a ottenere una maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale. Si aspettavano che Macron nominasse il loro candidato, Lucie Castets, come primo ministro. Tuttavia, le fazioni conservatrici, presidenzialiste e populiste di destra respingono il programma dell'alleanza di sinistra, considerandolo potenzialmente dannoso.

Nella settimana appena trascorsa, Macron ha incontrato vari partiti politici, compreso un incontro con Lucie Castets all'Eliseo venerdì.

Tuttavia, Macron ha fatto un annuncio lunedì sera, affermando che i membri dell'Assemblea Nazionale avrebbero votato immediatamente contro la fiducia in un governo dell'alleanza di sinistra. Ha giustificato questa scelta dicendo che avrebbe preservato l'integrità istituzionale del paese. Invece, ha esortato tutti i leader politici ad agire responsabilmente.

Questa dichiarazione ha scatenato l'indignazione dell'alleanza di sinistra. Olivier Faure, leader del Partito Socialista, ha interrotto ogni ulteriore consultazione all'Eliseo e ha criticato la situazione come una "beffa alla democrazia". Marine Tondelier, leader dei Verdi, ha espresso l'intenzione di fermare il "circo", mentre Fabien Roussel, leader del Partito Comunista, ha promesso di mantenere la lotta della sinistra e ha chiamato i francesi a mobilitarsi. LFI ha annunciato piani per manifestazioni contro la decisione di Macron, che si terranno il 7 settembre.

François Bayrou, leader del partner di Macron MoDem, ha criticato Macron per aver utilizzato il metodo sbagliato durante le consultazioni. Ha suggerito di scegliere un candidato con esperienza precedente in una posizione di alto livello.

In una situazione normale, il gruppo più grande all'Assemblea Nazionale presenterebbe un candidato per il ruolo di primo ministro. Il presidente ha il diritto di nominare chiunque, ma si affida al primo ministro per ottenere una maggioranza parlamentare per le proposte legislative presentate all'Assemblea Nazionale.

Macron aveva inizialmente suggerito nuove elezioni parlamentari a seguito della forte performance del RN nelle elezioni europee. Tuttavia, i populisti di destra si sono classificati al terzo posto nelle elezioni parlamentari di luglio, a causa di un ritiro strategico di altri candidati.both il campo al governo e l'alleanza di sinistra hanno assistito a un cambiamento inaspettato nella leadership. Attualmente, nessuno dei tre campi detiene una maggioranza stabile all'Assemblea Nazionale.

Dal momento in cui le Olimpiadi di Parigi si sono concluse l'11 agosto, Macron ha mantenuto il suo governo con il primo ministro Gabriel Attal in carica, operando in modo provvisorio. La necessità urgente di presentare un progetto di bilancio per il 2025 prima di ottobre rende il tempo un fattore prezioso.

Le discussioni al tavolo rotondo sui potenziali partner di coalizione e la formazione del governo sono diventate sempre più accese tra i leader politici, con il tavolo rotondo di Macron con Lucie Castets venerdì che è stato particolarmente conflittuale. Nonostante l'alleanza di sinistra abbia insistito su un accordo al tavolo rotondo, Macron ha mantenuto la sua posizione, affermando che un governo al tavolo rotondo avrebbe minato la struttura istituzionale del paese.

